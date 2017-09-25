В торговом-центре «Dushanbe Mall» (Ашан) в эти выходные прошел фестиваль еды, организованный рекламным агентством «Пур-нур» и «RC Cola» в Таджикистане.

На автостоянке около торгового центра 22 и 23 сентября организаторы не только кормили, но и развлекали гостей. Конкурсы были организованы для детей и взрослых, по всей территории устроены беседки со столиками, чтобы каждый мог спокойно перекусить.

А перекусить, и даже наесться тут было чем. На фестивали свои лучшие блюда представили: суши бар «Ролл Хаус», ошхонаи «Шерхо» приотовила вкуснейший тандур-кабоб из Шахристана, ресторан «Токи» готовил фирменный плов, шашлыки и самбусу, ресторан «Сим-Сим» - баранину на вертеле.

Ресторан «Навои Деха» - плов, курицу на шпажках, чакалдак, корейку ягненка и орзук. Была тут и индийская кухня от ресторана «Taj» - Veg samosa. Арт-кафе «Мулиен» приготовил рыбу, запеченную с овощами, яблоки, запеченные с творогом, «угробургеры» и зразы.

От Fast BBQ были сочные сосиськи, приготовленные на барбекюшнице, фаст-фуд «Max Biff Burger» приготовил чизбургеры, гамбургеры, картофель фри.

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Было тут что попробовать и на десерт. Сеть кафе «Tea Funny» поила вкусными чаями, лимонадами с фруктовыми сиропами и топпингами, «Baskin Robbins» кормил своим знаменитым мороженым. От Fruit Cafe были фруктовые миксы, кондитерская «555» приготовила по такому случаю свои лучшие торты и пирожные.

Пользовались популярностью сендвичи, десерты и очень вкусное кофе от кафе «Шоколадница». Ну и еще желающие могли попробовать тут фирменные кальяны от клуба «Манхеттен».

Для тех, кому ну очень понравилась представленная еда, организовали даже мастер-класс от шеф-повара Сергея Малаховского (г. Санкт-Петербург).

А еще на фестивале всех гостей ждали концерт с участием артистов: группы «Западный Квартал», Zafar Band, Кайд, Алэн, Азиза, Маниша, Мехрона, Фируз Паллаев.

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