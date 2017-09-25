В финальном матче турнира команда Таджикистана в серии пенальти обыграла колумбийских дипломатов со счётом 2:1. Основное время встречи завершилось результативной ничьей — 2:2.

Сборная Министерства иностранных дел России заняла пятое место из 12 участников, сообщает Sport-express.

Турнир прошел в Москве на поле спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова.

Помимо Таджикистана, Колумбии и России, в турнире играли посольства Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании и команда телекомпании "Мир".

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ЧМ среди посольств, в котором приняли участие 12 команд, может стать регулярным турниром.