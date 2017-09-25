Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил ФК «Истиклол» с чемпионством в первенстве Таджикистана, сообщает официальный сайт ФФТ.

Джанни Инфантино направил поздравительное письмо в адрес Федерации футбола Таджикистана в связи с досрочной победой душанбинского «Истиклола» в чемпионате Таджикистана-2017.

В письме Инфантино, которое адресовано президенту Федерации футбола Таджикистана Рустаму Эмомали, в частности, говорится:

«Дорогой президент, дорогой друг! Футбольный клуб «Истиклол» – чемпион Таджикистана-2017! Я с огромным удовольствием направляю свои сердечные поздравления футбольному клубу «Истиклол» с их четвертым подряд титулом чемпиона и шестой наградой. Этот титул является результатом целеустремленности всех, кто в это был вовлечен, и поэтому я поздравляю игроков, тренеров, весь технический и медицинский персонал и естественно болельщиков».

«От имени всего футбольного сообщества, я хотел бы поблагодарить ФК «Истиклол» и вашу Федерацию футбола за помощь в популяризации позитивной миссии футбола и с нетерпением жду встречи с вами», — подчеркивается в письме.