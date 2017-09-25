В Алмате продолжаются съемки музыкального телевизионного шоу Silk Way Star, в котором принимают участие молодые исполнители из Казахстана, Азербайджана, Турции, Грузии, Башкирии, Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В съемках шоу не участвует только таджикская диаспора, все остальные поддерживают своих исполнителей.

Во втором туре международного конкурса таджикский исполнитель Сафармухаммад Кодири, который является самым молодым участником проекта, в рамках заданной тематики для второго эпизода «Казахский хит на родном языке» исполнил зажигательную песню популярного казахского исполнителя Бебита Кушкалиева на таджикском языке, слова которой написал Орзу Исоев.

Зал горячо принял выступление 21-летнего таджикистанца, и жюри высоко оценило вокальные и танцевальные способности Сафармухаммада. Сам конкурсант также остался доволен собой: «Я забыл обо всем на свете и просто получал удовольствие от того, что делаю».

Однако таджикская диаспора в Казахстане уже второй раз никак не откликнулась на приглашение организаторов конкурса поддержать своего соотечественника, тогда как диаспоры других стран-участниц активно принимают участие в съемках телепередачи.