В кыргызском городе Токмоке Чуйской области задержаны трое граждан, которые «намеревались совершить террористический акт в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстан, тем самым осложнить общественно-политическую ситуацию в республике», сообщает cо ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана Кыргызская редакция Радио "Свобода" Азаттык.

Сообщение было распространено после обыска 21 сентября в домах нескольких жителей Токмока. По официальным данным, у них было обнаружена литература экстремистского толка, граната РГД-5, обрез ружья и патроны.

В результате возбуждены уголовные дела по статьям "Возбуждение национальной, религиозной или межрегиональной вражды" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Среди задержанных лиц ранее судимый за убийство 30-летний К. С., 32-летняя жительница Токмака Б. З., и 40-летний И. Б.