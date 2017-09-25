Юношеская сборная Таджикистана по футболу 24 сентября, обыграв команду Омана (1:0), заняла первое место в отборочном турнире чемпионата Азии-2018 в группе «В» и завоевала путевку в финальную часть первенства, которая пройдет в следующем году в Малайзии, cообщает официальный сайт ФФТ.

В заключительном, третьем туре в матче, который определял победителя в группе «В» встретились юношеские сборные Таджикистана и Омана. Обе команды в двух предыдущих играх одержали победы и расположились на первой и второй строчках в турнирной таблице. Встреча за первое место в группе получилась очень интересной и прошла в упорной и бескомпромиссной борьбе и завершилась минимальной победой таджикских футболистов – 1:0. Судьбу матча решил единственный гол, который был забит на 76-й минуте. После штрафного удара в исполнении Шарифбека Рахматова голкипер оманской сборной неудачно отбил мяч перед собой и на добивании первым преуспел центральный защитник нашей сборной Иcроил Холов, который с близкого расстояния не промахнулся.

Таким образом, подопечные Зайниддина Рахимова одержали три победы во всех трех сыгранных матчах в отборочном турнире. Ранее наши футболисты обыграли Сирию (2:0) и Мальдивы (14:0). Набрав девять очков из девяти возможных, и при этом, не пропустив ни единого мяча, юноши Таджикистана заняли первое место в своем квартете и завоевали путевку в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября следующего года в Малайзии.

Отметим, что за свою историю юношеская сборная Таджикистана в третий раз вышла в финальную часть чемпионата Азии. Ранее наши юноши участвовали на континентальных первенств в 2006 и 2010 годах. На турнире, который проходил в 2006 году в Сингапуре, наши юноши выиграли бронзовые медали.