Известный таджикский боксер Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет).

Таджикский боксер Мехрубон Сангинов выиграл 10-раундовый поединок за звание чемпиона мира WBC «Youth World Champion» у американца Кэмеронав Буроуджса в вечере профессионального бокса, который состоялся 23 сентября в городе Монро, штат Луизиана, США.

«Мой соперник был невероятно сильный, но я оказался сильнее. Бой закончился со счетом 100:93 в мою пользу», - сказал он в беседе с Радио Озоди.

Это уже второй титул Мехрубона в этом сезоне. В июле он завоевал титул чемпиона мира в весе 76,2 кг по версии WBB, одолев американца Стефана Дерстейна. До этого титул чемпиона мира по версии WBB был у американца Мигеля Котто.

«В жизни не всегда все легко удается. Мы вместе с моим тренером проделали тяжелую работу, - отметил Сангинов. - Спасибо всем родным и близким за поддержку».

Мехрубон заявил, что посвящает свою победу маме. Также он поблагодарил своих тренеров – казахстанца Сагатбека Мусаханова и таджикского специалиста Парвиза Ахмедова, а также компанию « Каёнуш» за спонсорскую поддержку.

«Спасибо моему отцу, ведь больше всего он мне дает силы и мотивацию», - сказал чемпион.

После тяжелого поединка Сангинов хочет взять тайм-аут для восстановления сил.

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