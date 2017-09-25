В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводных линиях города Душанбе жители различных районов столицы в ближайшие дни на сутки останутся без питьевой воды.

В администрации мэра столицы «АП» сообщили, что первоначально воду отключат в районе Фирдавси.

Так, с 23:00 27 сентября до 24:00 28 сентября воду отключат по улицам Каххарова, Мирали, Мушфики, Сохили, Н. Карабаева до улицы Шестопалова, микрорайоны 23,24 Равшангарон, Дарваз, Яккачинар и ТЭЦ города.

В этот же период питьевой воды не будет в районе Сомони - в махалле Хучамбиёи боло и поён, улицам Шафак, А.Соатов, Амиршоев, Захматобод, Сахбо, К.Рахимов, Анзоб, Гулистон, Зайнаб-биби, У.Хайём, Сари-Осиё, П.Толис, Гагарин, Сурхоб, Мехнат, Карамов, Шевченко, проспект Рудаки (от пресечении улицы У.Хайём до улицы С.Гани), парк С.Айни, медгородок. А также на улицах Н.Мухаммад, Қурган, Хорог , Бахори ва Бадахшон-1,2, Дружбы народов, А.Дониш, Истаравшан, Хусейнзода, Нарзикулов, Академики Раджабовы С.Айни от дома 1 до дома 77. Воды не будет в микрорайонах 10-15, 15А, 31, 82, 91, 92, 101, 102, 112, Зарафшон 1 и 2, Испечак 1 и 2, Мухандис, Мехробод, Мир Саид Алии Хамадони, Навободи боло и поён, Буни Хисорак, Дехи боло, Панджруд, Ободкорон, Бунёдкорон, Лучоби боло и поён, Комсомол, Казокон-1 и 2, Мовароунахр, Камонгарон, Шишхона, Хаёти нав, Карамиршикор и Бобо Хамдам.

Другая часть города будет отключена от водоснабжения в октябре: с 23:00 27 октября до 24:00 27 октября воды не будет по улицам Шараф, Ал-Беруни, в 3-й республиканской больнице, городском зоопарке, центральном республиканском стадионе, в «Кохи Навруз», по улице Спортивная, проспекту Рудаки (от улицы Бухоро до улицы С.Гани), Исмоили Сомони, М.Турсунзода, Шевченко, Шероз, С.Носир, Шотемур, Ф.Ниёзи, А.Командир, М.Холов, Л.Шерали, Г.Абдулло, Азизбеков, Ф.Шахобов, Л.Толстой, М.Миршакар, Пушкин и Тегеран.

Питьевая вода не будет поступать с 23:00 4 октября до 24:00 5 октября в дома на улицах Гулбутта, Маърифат, Крупская-1,2, микрорайонах 61, 63, 64, 65, улицы Н.Карабаев, Каххоров, Фучик ва Абдуллоев Наджмиддин, Назаршоев, Каротегин, Ховарон, Гулобод, Зебуниссо, Чиноро-1,2, К.Худжанди, Восифи, Хайробод, Мастонгулов, Фучик, Карин Манн, Зафар, С.Р.Афарди, Улугбек, У.Зокони, А.Савдо, Афзали, просект Рудаки (от здании жд. Вокзала до гостиницы Душанбе), С.Айни, микрорайоны 191, 192.

Питьевой воды не будет с 23:00 11 октября до 24:00 12 октября в микрорайонах 43, 64, 65, улицы Борбад ва Фирдавси, Мехнатобод, Навруз, Рохи нав, микрорайонах 32, 33, 52, 53, 83, 84, 103, 104, улицы Нахимова, Мир, Юсуф Вафо, А.Каххорӣ, П.Сулаймони, Тургенева, Р.Набиева и Ханжин.

В связи с этим городская администрация просит жителей вышеназванных улиц запастись питьевой водой на одни сутки.

Мэр столицы поручил главам столичных районов, ГУП «Душанбеводоканал» обеспечить подвоз воды в вышеназванные районы посредством автомобилей–водовозов, а главам городского центра государственной санитарно-эпидемиологической службы поручено взять под строгий контроль санитарно-эпидемиологическую ситуацию в столичных районах.

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