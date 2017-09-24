Узбекистан продолжит выстраивать сбалансированные отношения со всеми внешнеполитическими партнерами с учетом новых реалий и мировой обстановки, заявил заместитель министра иностранных дел республики Анвар Насыров, сообщает Podrobno.uz.

«Сохраняя преемственность во внешней политике, Узбекистан продолжит выстраивать сбалансированные отношения со всеми внешнеполитическими партнерами, последовательную реализацию стратегических задач и приоритетов, которые закреплены в Концепции внешнеполитической деятельности, с учетом новых реалий и мировой обстановки», – сказал замминистра, выступая на международной конференции в Ташкенте.

Он подчеркнул, что сохраняя внеблоковый статус, Узбекистан проявляет открытость к диалогу. «Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со всеми партнерами во имя мира, прогресса и процветания», – отметил Насыров.

«Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал пространством стабильности, устойчивого развития и добрососедства», – добавил он.

По его словам, в Центральной Азии набирают силу новые тенденции, открываются благоприятные возможности для решения «давно назревших вопросов». «Мы ясно осознаем, что обеспечение устойчивого развития и безопасности Узбекистана во многом зависит от уровня взаимопонимания между странами Центральной Азии и эффективности регионального сотрудничества», – сказал Насыров.

Представитель внешнеполитического ведомства отмечает, что новый импульс в регионе получили такие направления сотрудничества, как торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы. Также существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации государственных границ и справедливого использования водных ресурсов.

«Все это закладывает прочный фундамент для укрепления регионального взаимодействия, превращения Центральной Азии в регион сотрудничества и развития», – подчеркнул Насыров.