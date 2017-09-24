Правоохранительные органы Таджикистана раскрыли жестокое убийство женщины, совершенное в 2016 году на территории Айнинского района. 37-летний житель Айни избил 48-летнюю жительницу Душанбе, и запер ее в подвале своей столовой на восемь дней. Женщина скончалась.

Как сообщает МВД РТ, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый житель Айни, директор столовой "Шаббодаи Анзоб".

"7 января 2016 года подозреваемый избил 48-летнюю жительницу города Душанбе, и продержал ее в подвадле указанной столовой в течении семи ночей", — говорится в сообщении.

В результате женщина скончалась от полученных побоев и переохлаждения. После чего подозреваемый вынес тело женщины и похоронил ее.

Мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.