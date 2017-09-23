Фестиваль незрячих талантов, приуроченный к Году молодежи, состоялся 22 сентября в Таджикской Государственной филармонии. В конкурсной программе приняли участие молодые люди от 7 до 35 лет. Средний возраст конкурсантов – 20-21 год.

- Мы проводим это мероприятие, чтобы показать людям другую часть общества, – рассказал председатель филиала Национального общества слепых Холмат Тенгниев. - Люди с ограниченными возможностями очень талантливы. Когда человек лишается какого-либо чувства, в нашем случае – зрения, у него в полную силу начинают работать остальные. У незрячих людей-конкурсантов прекрасный слух, вокал и чувство ритма.