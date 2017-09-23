Пожар в студенческом общежитии Таджикского государственного института искусств в Душанбе произошел поздно вечером в пятницу, 22сентября.

По данным МВД, загорелась крыша здания, расположенного в 65-м мкр-не столицы. Сразу после возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые за считанные минуты справились с огнем. Студенты были эвакуированы, пострадавших от пожара нет, уточняет министерство.

Причины произошедшего выясняются, в настоящее время оценивается ущерб, причененный зданию.

За первую половину года в республике произошло 597 пожаров, в результате которых 14 человек погибли, 20 получили ранения и различные травмы. Общий ущерб, включая личное имущество граждан, составил более 4 миллионов сомони (460 тысяч долларов).