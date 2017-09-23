Саттор Кувватов – сурдопедагог с солидным стажем, председатель общественного объединения «Центр развития жестового языка и обучения глухих детей Таджикистана». Вот уже много лет он помогает неслышащим детям и их родителям общаться друг с другом, а также лоббирует интересы людей с ограниченными возможностями и делает все, чтобы их жизнь стала полноценной. Обо всем этом и трудностях своей работы он рассказал в интервью «АП».

«Наверное, так захотел Бог…»

- Саттор Дилдорович, почему вы решили стать сурдопедагогом, ведь это очень трудная специальность?

- Мне часто задают этот вопрос. Некоторые даже признаются, что раньше думали, может, у моих близких проблемы со слухом, поэтому я стал заниматься с глухонемыми детьми. Но все очень просто. По распределению не вернулся в родной кишлак, а решил остаться в столице. Знакомый временно пристроил в Республиканскую школу-интернат глухих детей воспитателем. Но я остался в своей профессии навсегда и уже 27 лет работаю с ними. Почему? Как только прошел за ворота интерната, то удивился необычной тишине, которая царила вокруг. Ведь там, где дети – всегда шумно. И как только увидел этих детей, то проникся к ним невероятной любовью, хотя и не знал, как с ними общаться, ведь мы не понимали друг друга. Это было не сострадание, а именно любовь. Наверное, так захотел Бог…

Знаете, я вижу себя в мире этих людей. Они справедливые и чистые душою люди. У них свой особенный мир. И для того, чтобы попасть в этот мир, уметь его понимать, нужен особый язык. Язык жестов.

«Главное – терпение»

- Как происходит обучение неслышащих детей?

- Наша организация делает акцент на маленьких детей, начиная с 3-х летнего возраста, чтобы они могли быстрее адаптироваться в окружающем мире. Таких детей еще не берут в специализированные учреждения, и очень важно, чтобы они адаптировались к языку жестов именно в семье.

В первые дни знакомства сурдопедагог старается показать ребенку с помощью жеста элементарные вещи: как нужно здороваться, бросать мяч, брать яблоко. Через два дня, когда он снова приходит, ребенок уже повторяет эти движения, потому что у неслышащих людей хорошая зрительная память.

Один из наших самых важных принципов работы это то, что мы обучаем языку жестов всю семью – родителей, ребенка, его братьев и сестер, бабушек и дедушек, если они живут вместе. Это очень важно. Главное в этом процессе – терпение. Через наше обучение за пять лет прошло порядка 100 семей. В настоящее время, работая с органами здравоохранения, мы продолжаем выявлять такие семьи и обучаем их. Если есть желающие, мы готовы к сотрудничеству.

Кстати, мы обучаем жестовому языку не только родителей и самих детей, но и всех желающих. Недавно, на летних каникулах, мы обучили этому языку несколько групп студентов. Причем, совершенно бесплатно. Главное для меня, найти единомышленников. Образование глухонемых детей – эта сложная сфера педагогики, куда идет не каждый. А страна нуждается в специалистах этого профиля. И когда эти студенты изъявили желание учиться дополнительно, как я могу брать за это плату?

«То, что делает Сатторов для детей с ограниченными возможностями, считаю подвигом. Он столько о них заботится, столько делает. Нам есть чему у него поучиться». (Орзугул Клычева, студентка отделения сурдопедагогики Душанбинского педуниверситета)

За интересы неслышащих

- Слышала, что Вы как раз и являетесь одним из инициаторов создания группы сурдопедагогики в Таджикистане. До этого таких специалистов разве не готовили?

- «Первые ласточки», то есть первый выпуск был в 2014 году, и это было всего 8 человек. В этом году отделение сурдопедагогики и информатики Душанбинского педагогического университета закончили 38 человек. В настоящее время в отделении учатся 133 человека, 5 из них – глухонемые.

Если говорить о проблемах, то конечно, вначале были трудности с разработкой методических пособий и материалов и даже грозились закрыть отделение. Но мы не только добились того, чтобы оставить отделение и подготовить специалистов-профессионалов, но и также в 2015 году выпустили с педагогом Зикриё Рахмоновым учебное пособие по жестовому языку, которого в Таджикистане до этого не было.

- Как не было? Разве в советское время глухонемые люди не общались между собой?

- Дело в том, что в советское время обучение глухонемых осуществлялось устным методом, я же имея 27-летний педагогический стаж в работе с глухонемыми детьми в специализированном интернате, пришел к мнению, что надо обучать ребенка также и жестовым методом. Ведь следуя истории эволюции человечества «вначале был жест, потом уже звук». Но для этого нужно было разработать пособие на жестовом таджикском языке, чтобы дети могли общаться между собой. Раньше, при Союзе, все 7,5 тысяч выпускников нашего интерната общались устным методом, причем на русском. И сегодня новому поколению трудно общаться в разных уголках Таджикистана, не зная единого, государственного языка жестов. Поэтому назрела необходимость изучить этот единый язык, чтобы уметь общаться и в Мургабе, и в Кулябе. Я рад, что наш многолетний труд получил поддержку от государства - министерство образования и науки республики рекомендовало это пособие к применению.

Вместе с тем, что я одновременно работаю старшим преподавателем кафедры инклюзивного образования Душанбинского педагогического университета и скоро защищу диссертацию на тему роли жестового языка в воспитании и обучении глухих детей в школах-интернатах республики. Ежегодно прохожу специализированные курсы по методике жестового языка в Москве, выезжал на стажировки в Иорданию и Афганистан.

​​​​​​​ «Я просто очень хочу научиться жестовому языку. Дважды в неделю я прихожу сюда и уже освоила несколько жестов». (Манижа Кодирова, студентка третьего курса факультета дошкольного воспитания Душанбинского педагогического университета)

«Вначале был жест…»

- Как же вы научили адаптироваться неслышащих людей в современных условиях, ведь они могли общаться только по старому методу, как они выучили жестовый язык?

- В 1994 году, президент Таджикистана Эмомали Рахмон (в то время был Председателем Верховного совета республики) посетил нашу школу-интернат и во время беседы напутствовал меня, молодого еще педагога, чтобы я стал специалистом в своей сфере, так как «моя работа – помощь людям с ограниченными возможностями, считается савобом, благим делом». Эти слова Президента я сделал своим жизненным девизом. После этого случая, еще несколько раз встречался с главой государства, был переводчиком в его общении с неслышащими людьми, выступал за права этих людей на различных встречах. В 2000-х, будучи заместителем директора школы-интерната вышел с предложением в международные организации открыть центр для детей, чтобы они смогли научиться различным профессиям: швеи, парикмахера, сапожника. Они ведь должны адаптироваться и жить дальше после интерната. Вот тогда и у меня зародилась мысль, что наши воспитанники должны уметь общаться на другом языке, на языке, который будут знать не только они, но и все желающие, и даже слышащие. В Москве я прошел курсы у известного сурдопедагога Галины Лазаревны Зайцевой, которая стала инициатором того, что в 2012 году в России жестовый язык получил государственный статус.

Первым шагом для меня стало обучение жестовому языку 50 преподавателей школ-интернатов, которые обучали детей только устным методом. Конечно, трудно было убедить педагогов с многолетним стажем сменить метод своей работы. Для того, чтобы педагоги были заинтересованы, мы вместе с Всемирной продовольственной программой инициировали проект и на время обучения выделяли учителям продукты питания (муку, сахар, масло и т.д.), что стало хорошим подспорьем в те годы, когда зарплата педагогов была мизерной и выдавалась с перебоями.

- Саттор Дилдорович, какие еще проблемы глухонемых людей вам удалось решить?

- Одной из главных проблем моих воспитанников было то, что еще с советских времен они были лишены аттестатов зрелости, так как сидели на попечении государства как инвалиды и им лишь выдавали справку об окончании школы. С такой справкой, естественно, никто из моих подопечных не мог поступать в вузы и получать специальность. Как член Общественного совета при Президенте Республики Таджикистан, я несколько раз выступал за права и интересы глухонемых детей в стране и по личному распоряжению Президента страны Эмомали Рахмона добился того, чтобы выпускники специализированных школ-интернатов получили право поступать в вузы и специально-технические лицеи. В настоящее время мои воспитанники учатся в Российско-Таджикском славянском университете, в Таджикском государственном институте искусств, Государственном институте изобразительного искусства и дизайна республики, на заочном отделении Душанбинского государственного педагогического университета. Теперь задача состоит в том, чтобы эти вузы обеспечили себя сурдопереводчиками.

Также вместе с активистами из сообщества глухонемых Таджикистана уже несколько лет мы лоббируем придание статуса государственного таджикскому жестовому языку.

«Благодаря его работе, многие выпускники смогли адаптироваться в трудных экономических условиях для страны, зарабатывая себе на хлеб. Все, что он делает – на благо уязвимых сообществ, людей с ограниченными возможностями и невозможно недооценить его работу. Я очень горжусь, что работаю с этим человеком» (Джамшед Давлатов, программный координатор ОО «Центр развития жестового языка и обучения глухих детей Таджикистана»)

Наговориться с тишиной

- А как ваша семья относится к вашей работе, ведь все свое время вы отдаете чужим детям?

- У меня жена и трое детей. Признаться, раньше Дилафруз очень ревновала меня к моей работе, ведь практически, 24 часа в сутки я проводил на работе, мало уделяя времени ей и детям. Но когда жена сама пошла работать в интернат, все поняла. К нам домой часто приходят мои бывшие и нынешние воспитанники, они очень благодарны нашей семье за понимание. Кстати, я научил языку жестов всех членов своей семьи и они свободно общаются с неслышащими. Иногда дома мы устраиваем дни молчания и целый день обмениваемся только жестами, чтобы попрактиковаться для дальнейшего общения.