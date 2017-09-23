КНДР снова пригрозила США и Японии ядерным ударом и испытаниями водородной бомбы в Тихом океане. Достоверных сведений о ядерном потенциале страны нет. РБК разобрался, насколько реальны угрозы КДНР.

Президент США Дональд Трамп, выступая 19 сентября на 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее «полностью уничтожить», если КНДР не остановит свою ядерную программу. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын 22 сентября назвал Трампа «безумным мошенником», а его слова счел «объявлением войны». «Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — сказал он.​

Незадолго до этого Пхеньян провел несколько новых ракетных и ядерных испытаний, а также пригрозил нанести удар по американской военной базе в Тихом океане, на острове Гуам, и уничтожить Японию. 14 сентября комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (северокорейское ведомство, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду) распространил заявление, в котором говорится, что Япония «больше не должна существовать» по соседству с КНДР. «Четыре острова [японского] архипелага нужно утопить в море ядерной бомбой чучхе», — объявили в Пхеньяне, а «США стереть в пепел и тьму».



На следующий день, 15 сентября, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии: она пролетела над ее территорией и упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо, сообщил представитель правительства Японии. Министерство обороны страны считает, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Ее возможности также позволяют достичь Гуама.



Ситуация на Корейском полуострове с каждым днем становится все более взрывоопасной. И если мощь арсенала США сомнений не вызывает, то о ядерном потенциале КНДР достоверных сведений почти нет. Располагает ли Северная Корея достаточными силами для того, чтобы уничтожить соседей по АТР и нанести удар по США и их территориям?

Есть ли у КНДР ресурсная база для ядерной программы?



Ядерные заряды можно изготовить либо из оружейного плутония (плутоний-239), либо из высокообогащенного урана (уран-235). Первые два ядерных испытания в 2006 и 2009 годах КНДР провела, используя заряды, изготовленные из оружейного плутония, пишет американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Ключевым ядерным объектом КНДР, в котором сосредоточена большая часть оборудования, исследований и разработок страны, относящихся как к мирной, так и к военной ядерной деятельности, является центр Йенбен, расположенный в 90 км к северу от Пхеньяна. В 1986 году там был запущен газографитовый реактор, именно его специалисты считают основным источником оружейного плутония (способен производить до 6 кг в год).

Сколько оружейного плутония накопила КНДР, неизвестно. По данным на 2008 год, которые приводит сайт «Инициативы по снижению ядерной угрозы», Северная Корея могла получить 39 кг оружейного плутония. Однако руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов считает, что по состоянию на 2017 год Пхеньян располагает примерно 50–60 кг оружейного плутония.



В 2016 году Северная Корея признала, что занимается производством высокообогащенного урана из низкообогащенного, сообщил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Завод, открытый еще в​ 2010 году, по данным Ассоциации по контролю над вооружениями, способен ежегодно производить 2 т низкообогащенного урана или около 40 кг высокообогащенного. Алексей Арбатов рассказывает, что ядерные технологии, материалы и даже специалистов Северная Корея приобретает на глобальном черном рынке. «Есть огромный рынок ядерных материалов — низкообогащенного урана, урановой руды. Имея определенные технологии, из низкообогащенного урана можно сделать высокообогащенный», — говорит Арбатов.



Итого: запасы оружейного плутония — 39–60 кг, возможности производства оружейного плутония — ​6 кг в год​, высокообогащенного урана — до 40 кг в год.

Сколько у КНДР готовых ядерных боеголовок?



3 сентября КНДР заявила, что провела испытание термоядерной бомбы (шестое ядерное испытание за историю страны, первое состоялось в 2006 году). Однако независимого подтверждения этой информации нет. Международные эксперты сообщили, что в день испытания в КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера. По оценкам Норвежского фонда геолого-физических исследований (NORSAR), мощность вызвавшего его взрыва под землей составила 120 кт в тротиловом эквиваленте. Удостовериться, что была испытана именно водородная бомба, можно, лишь взяв пробы пород в районе испытаний, указывают исследователи. ​

Независимо от того, какой тип бомбы испытал Пхеньян, NORSAR отмечает, что мощность взрывных устройств КНДР возрастает с каждым новым испытанием. Если мощность заряда при первом испытании в 2006 году составила примерно 1 кт в тротиловом эквиваленте, то через десять лет, в сентябре 2016 года, она достигла около 20 кт, говорится в докладе.



По данным SIPRI, Северная Корея обладает 10–20 ядерными боеголовками. Bloomberg со ссылкой на американских военных аналитиков утверждает, что арсенал КНДР насчитывает 60 ядерных зарядов. ​



Итого: ​количество ядерных боеголовок — не менее десяти, мощность — не менее 20 кт в тротиловом эквиваленте.

Какими средствами доставки ядерного оружия располагает КНДР?



КНДР развивает ракетную программу с 1960-х годов. Помощь в этом ей оказывали СССР, Китай, страны Ближнего Востока. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, в августе 2017 года у КНДР было 15 типов баллистических ракет.



Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Нодон-1» способна преодолевать расстояние около 1,5 тыс. км, то есть способна поразить Японию и Южную Корею. Другая БРСД, «Мусудан», теоретически может преодолевать до 4 тыс. км (ее испытания не были успешными). Испытанная в мае 2017-го «Хвасон-12» может поражать цели в радиусе примерно 4,5 тыс. км (американский Гуам находится в 3,4 тыс. км от КНДР). Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», впервые испытанная в июле 2017 года, способна доставить заряд на расстояние более 10 тыс. км, то есть может достичь пределов США. По некоторым данным, ракеты этих модификаций способны нести ядерные боеголовки.



Кроме того, КНДР ведет разработку ракет KN-08 и KN-14, дальность полета которых может составить до 11,5 тыс. км.

Точное количество ракет в составе стратегических сил северокорейской армии неизвестно. По данным сайта «Инициативы по снижению ядерной угрозы», Северная Корея имеет около 200 ракет семейства «Нодон», однако независимые эксперты считают эту цифру завышенной.

Алексей Арбатов в разговоре с РБК заявил, что Северная Корея имеет от 80 до 100 баллистических ракет разной дальности (от 100–200 км до 1000–1500 км).



Как отмечает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, по самым консервативным оценкам, КНДР имеет лишь несколько «Хвасонов», и вряд их количество достигает даже десяти. Эти ракеты до сих пор находятся в стадии разработки и испытаний, а значит, пока не приняты на вооружение и не готовы к серийному производству. Кроме того, КНДР просто не сможет поддерживать больше 20–30 ракет типа «Хвасон-12» и «Хвасон-14», даже если испытания будут завершены и начнется серийное производство. Содержание таких ракет очень затратно: помимо производства они требуют определенной инфраструктуры для обслуживания и обеспечения безопасности, объясняет Кашин. Ракет семейства «Нодон» у КНДР около 100, считает эксперт.



Итого: около 100 ракет с дальностью полета до 1,5 тыс. км, менее десяти ракет с дальностью полета более 4 тыс. км.

Способны ли соседи КНДР защитить себя?



В ответ на сохраняющуюся угрозу со стороны КНДР в Южной Корее было начато размещение системы американской противоракетной обороны THAAD. ​США начали разворачивать комплексы THAAD на территории Южной Кореи в марте этого года и развернули два из по крайней мере шести запланированных.



THAAD в Южной Корее пока не способна прикрыть агломерацию Сеула, где проживают 25 млн человек, то есть половина населения страны, отмечает Кашин. «Она прикрывает 60% территорий Южной Кореи, поэтому ее полезность всегда вызывала определенные сомнения», — говорит эксперт. Учитывая тот факт, что пока развернуты только два комплекса из шести, уязвимость Сеула очевидна, однако если остальные четыре комплекса будут размещены ближе к демилитаризованной зоне, то есть к границе между КНДР и Южной Кореей, то шансы минимизировать северокорейскую угрозу увеличатся, полагает Кашин.



​Япония после июльских испытаний КНДР также решила усилить свою оборону. Токио рассматривает возможность приобретения новых установок для базирующегося на море американского противоракетного комплекса «Иджис» и развертывания родственной ему системы «Иджис Эшор» (Aegis Ashore) на побережье для укрепления обороноспособности.

Япония уже обладает двухуровневой системой защиты ПРО — морским «Иджисом» и комплексами «Патриот» (Patriot Advanced Capability-3, или PAC-3), оснащенными ракетами типа земля — воздух для поражения целей на высоте 12 км. Комплекс «Патриот» будет задействован, если система «Иджис» не сможет перехватить летательные объекты, «Иджис Эшор» увеличивает вероятность успешного перехвата ракет.

Если американская система ПРО сможет перехватить ракету с ядерной боеголовкой, то та просто разрушится, но при этом произойдет выброс радиоактивного вещества, объясняет Кашин. «Должен произойти очень сложный процесс, чтобы произошел подрыв ядерного заряда. Если заряд и ракета будут разрушены, то произойдет выброс радиоактивного вещества. Сам перехват происходит на высоте нескольких десятков километров, так что последствия от этого выброса будут незначительные. Заражение местности будет не очень сильное», — заключает эксперт.​



Однако вероятность перехвата северокорейских ракет американскими системами ПРО в Японии и Южной Корее даже при идеальных условиях «не будет стопроцентной, потому что большинство испытаний проводились в обстановке, далекой от боевой», считает Кашин. Северная Корея может запустить за один раз десятки ракет, и перехватить такой залп вряд ли возможно. «Определить среди идущих в этом залпе ракет, какая из них имеют ядерную боевую часть, а какая — обычную, невозможно. Соответственно, вероятность, что вы перехватите именно ядерную ракету, невелика», — заключает эксперт.

Даже если Пхеньян ударит по Японии, страна не перестанет существовать и не превратится в пепел — вопреки угрозам КНДР, отмечает японист Дмитрий Стрельцов, завкафедрой востоковедения факультета международных отношений МГИМО. Однако, по его мнению, в случае удара по Японии «речь может идти о крупном ущербе» и колоссальных человеческих жертвах, учитывая высокую плотность населения. Однако это вовсе не означает, что «острова утонут в море», как обещал Ким Чен Ын.



Южная Корея находится в более сложном положении: для ударов по ней КНДР может использовать обычные вооружения. Скажем, тяжелая артиллерия Северной Кореи, дислоцированная у самой границы, способна нанести непоправимый ущерб Сеулу в первые же часы войны. Однако об одномоментном уничтожении Южной Кореи речь не идет. Наконец, вызывает обоснованные сомнения способность КНДР с помощью ракетно-ядерного оружия нанести хоть какой-то ущерб острову Гуам или континентальной территории США, не говоря уже о том, чтобы «стереть США в пепел и тьму».

Ядерные испытания КНДР

9 октября 2006 года



Северная Корея провела первые ядерные испытания, мощность взрыва составила около 1 кт в тротиловом эквиваленте. Испытания спровоцировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера.



25 мая 2009 года



Мощность взрыва — около 5 кт в тротиловом эквиваленте. Магнитуда землетрясения после испытаний — 4,7 по шкале Рихтера.



12 февраля 2013 года



Мощность третьего подземного ядерного взрыва составила 10–15 кт, испытания вызвали землетрясение магнитудой около 5 по шкале Рихтера. Власти Северной Кореи заявили, что испытали миниатюрный ядерный заряд, который можно размещать на баллистических ракетах разной дальности.



6 января 2016 года



Пхеньян объявил о четвертом ядерном испытании — водородной бомбы. Ее мощность, по разным данным, составила от 15 до 20 кт. Взрыв спровоцировал землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера.



9 сентября 2016 года



Мощность пятого испытания составила, по данным Американской ассоциации по контролю над вооружениями, 20–25 кт в тротиловом эквиваленте. Магнитуда землетрясения после взрыва достигла 5,2 по шкале Рихтера.



3 сентября 2017 года



Власти КНДР заявили, что в ходе шестого ядерного испытания снова использовали водородную бомбу. По данным фонда NORSAR, взрыв мощностью около 120 кт в тротиловом эквиваленте привел к землетрясению магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.

Источники: Норвежский фонд геолого-физических исследований, Американская ассоциация по контролю над вооружениями