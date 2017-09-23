26 октября на экраны выходит фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Хотя картину критиковали давно, перед премьерой конфликт обострился. Его хроника — в обзоре РБК.

Сюжет

О проекте нового фильма Алексея Учителя («Космос как предчувствие», «Прогулка», «Дневник его жены») о российской балерине польского происхождения, приме Мариинского театра Матильде Кшесинской стало известно еще в 2012 году. Спустя два года появилась информация, что в основу ленты легла история любви балерины и наследника российского престола, цесаревича Николая Романова, а в актерский состав включены Данила Козловский, Евгений Миронов и Ингеборга Дапкунайте.

Финансирование фильма

В августе 2013 года студия Учителя Rock Films приняла участие в питчинге (защите проекта с целью получения финансирования. — РБК) в российском Фонде кино. Проект фильма представлял сам режиссер, который рассказал о вариантах сценария, а также о претендентах на главные роли, в числе которых были названы Чулпан Хаматова, Кира Найтли и Мерил Стрип. СМИ отмечали, что презентация проекта была одной из самых качественных. На фильм требовалось 450 млн руб., десять из которых уже были найдены. В июле 2017 года депутат Наталья Поклонская со ссылкой на данные Счетной палаты рассказала о том, что на создание «Матильды» государство выделило 280 млн руб.

Как «Матильда» стала самым скандальным фильмом перед выходом в прокат

Съемки картины под рабочим названием «Матильда» начались в июне 2014 года, «но, как и было предусмотрено графиком, прерывались несколько раз из-за занятости исполнителей и ожидания натуры», говорится на сайте студии Rock Films. В 2015 году работа возобновилась, осенью 2016 года съемочная группа планировала выпустить фильм на экран.Некоторые СМИ писали, что работа над проектом велась еще с 2010 года по инициативе Фонда Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства с прицелом на международный прокат. Для укрепления международных позиций фонд нанял двух американских продюсеров — Анатолия Давыдова и Дэвида Уайсмана. С последним у съемочной команды позже случился конфликт. Сейчас в качестве продюсеров «Матильды» указаны Алексей Учитель, Владимир Винокур и Александр Достман, сценаристом выступил писатель Александр Терехов.

«Я не про балет снимаю картину, это лишь небольшая красивая ее часть. Я снимаю про потрясающие человеческие отношения, про эмоциональную любовную историю и про Россию, которая была в шаге от того, чтобы пойти по иному пути», — заявил Учитель во время съемок фильма в 2014 году.

26 января 2015 года. Американский кинопродюсер Дэвид Уайсмен потребовал у Учителя и Винокура выплатить ему компенсацию за нарушение условий подписанного в 2012 году контракта о совместном производстве. В случае отказа юристы продюсера пригрозили не допустить участия «Матильды» в международных фестивалях и выхода фильма в зарубежный прокат.

7 апреля 2016 года. Вышел первый трейлер «Матильды». Сообщалось, что сам фильм выйдет на экраны в начале 2017 года, а осенью 2017 года на «Первом канале» состоится премьера телевизионной четырехсерийной версии.



2 ноября 2016 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих. Незадолго до этого на сайте Change.org появилась онлайн-петиция за отмену картины», — на тот момент под ней стояло около 13 тыс. электронных подписей (к сентябрю 2017 года — 24,2 тыс. подписей).

«Реакция людей уже дает звоночек, что что-то там не так, по всей видимости. Государь Николай Александрович является святым, мучеником, причислен церковью к лику святых», — заявила Поклонская. - Я надеюсь, что все-таки — раз режиссер поясняет, что фильм еще не создан — он услышит мнение людей».

Днем ранее Life сообщал, что к Поклонской обратились представители общественного движения «Царский крест». Они попросили ее провести проверку художественного фильма «Матильда», посчитав, что имеют дело с «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».



В этот же день появилась информация о том, что организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма.



«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».



В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.



Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.



Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.



В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».



Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Позже Министерство культуры сообщило, что рекламный ролик фильма «не является основанием для принятия решения», а решение о выдаче или отказе в выдаче прокатного удостоверения «Матильде» будет принято после того, как киностудия обратится за ним в ведомство.



Ситуацию также прокомментировали в Кремле.

«Мы не в состоянии озвучить позицию Кремля, потому что фильма нет. Он не готов. Поэтому мы, к сожалению, не располагаем такой возможностью — сформировать позицию», - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

3 ноября 2016 года. Поклонская в своем блоге на Livejournal написала, что не желает «мараться» просмотром фильма Алексея Учителя «Матильда»:

«В ходе бурных недовольств у меня спросили, смотрела ли я этот фильм. Конечно же, нет, и не буду мараться. Все, кто после прославления царской семьи продолжает повторять ложь, которая стала причиной русской трагедии, совершает сугубый грех».

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин прокомментировал просьбу экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской проверить «Матильду», отметив, что такие инициативы следует «прерывать на корню».

14 декабря 2016 года. С критикой фильма выступил глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Тихон (Шевкунов), который отмечал, что часть «напридуманных душераздирающих сцен» в фильме не авторское видение, а «клевета на реальных людей».



Алексей Учитель признал наличие в фильме допустимой в любом художественном произведении фантазии, но подчеркнул, что «этической и исторической недостоверности» создатели фильма допустить не могли. Вскоре Екатеринодарская епархия Кубанской митрополии запретила просмотр фильма прихожанами храмов.

«Для меня это просто недоразумение. Я с удовольствием приглашу всех людей из церкви, всем депутатам очень хочу показать «Матильду». Потому что я уверен в себе, в тех людях, которые делали картину, а там много заслуженных людей. Естественно, что какой-то этической и исторической недостоверности мы бы не могли допустить. А то, что фантазия некая присутствует — она допустима в любом художественном произведении», - заявил режиссер картины Алексей Учитель.

15 декабря 2016 года. В Общественный совет при Минкультуры передано 10 тыс. подписей против фильма «Матильда». Глава общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло заявил, что ​пока не может оценить фильм, поскольку картина еще не вышла на экраны, однако он не «хотел бы игнорировать факт обращения граждан к Общественному совету и намерен передать подписи в Минкультуры».



24 января 2017 года. В Общественный совет при Минкультуры передано 20 тыс. подписей против «Матильды».

30 января 2017 года. Поклонская направила повторный запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить сценарий и финансирование фильма «Матильда».

«Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одним из самых почитаемых святых нашей церкви — царем-страстотерпцем Николаем Вторым и членами его семьи», - написала она.

7 февраля 2017 года. В поддержку «Матильды» выступили более 50 кинематографистов. Открытое письмо в поддержку фильма подписали Павел Лунгин, Борис Хлебников, Авдотья Смирнова и Александр Гельман.

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — говорится в письме.

8 февраля 2017 года. После направления Алексеем Учителем двух писем в прокуратуру пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что режиссер подвергается нападкам незарегистрированной в Минюсте организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Он также подчеркнул, что угрозы со стороны анонимных экстремистов недопустимы.



9 февраля 2017 года. На следующий день после резкой реакции Кремля официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, также подчеркнул, что к позиции церкви угрозы и экстремистские заявления, прозвучавшие в связи с выходом «Матильды», отношения не имеют.



10 февраля 2017 года. Поклонская выступила в защиту Учителя, направив запрос в МВД с требованием проверить на экстремизм движение «Христианское государство — Святая Русь», участники которого рассылали письма прокатчикам и призывали отказаться от показа «Матильды».



29 марта 2017 года. Получено заказанное Поклонской заключение экспертов по исследованию фильма «Матильда», которые сделали свое заключение по распечатке сценария, а самого фильма не видели:

«<…> Публичная демонстрация фильма недопустима, ведь его создатели унижают православных и крайне болезненно оскорбляют их религиозные чувства <…>». «Комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью Российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан».

17 апреля 2017 года. Песков заявил, что не знает, «кто именно и в рамках каких полномочий» оценивал фильм, а также в очередной раз отметил, что странно «пытаться оценивать фильм, который не готов».



19 апреля 2017 года. Учитель пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы, попросив проверить действия депутата, в которых, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики».



Дума в действиях депутата нарушений не нашла.



20 апреля 2017 года. С критикой сложившейся вокруг фильма ситуации выступил министр культуры Владимир Мединский, который назвал ситуацию «вакханалией демократии».

«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, который никто еще не видел?»

25 апреля 2017 года. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что при выдаче разрешения на прокат фильма «Матильда» выводы экспертного заключения учитываться не будут, а премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в творческий процесс создания произведений культуры и искусства и не объяснять художнику, что он должен делать.

«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать». - отметил Медведев.

2 мая 2017 года. РПЦ выступает с новой критикой фильма, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал его «кощунственным» и «апофеозом пошлости»:

«Речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей истории. Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба, как последний русский император, подвергать вот такому публичному унижению».

Алексей Учитель признал право на существование такой точки зрения, но предостерег митрополита от угроз «массовыми бунтами, волнениями, стычками».



25 мая 2017 года. Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге на основе запроса Поклонской в Следственный комитет начали налоговую проверку кинокомпании Rock Films. Учитель заявил, что не видит в проверках «никакого ущемления». Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что обращение Поклонской о проверке киностудии — «это ее инициатива как депутата», за помощью в которой она не обращалась в нижнюю палату. Кремль отказался считать проверку методом давления.



30 мая 2017 года. Адвокат Алексея Учителя — бывший сенатор Константин Добрынин — направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении Натальи Поклонской, в действиях которой, по его мнению, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики».

12 июня 2017 года. Учитель посетил Кремль, где встретился с Поклонской. Режиссер рассказал, что сначала разговор был «доброжелательным», но депутат продолжала настаивать на том, чтобы фильм предоставили экспертам. В ответ на предложение самой посмотреть фильм, чтобы лично оценить его, Поклонская заявила, что не будет этого делать «никогда и ни в коем случае».

15 июня 2017 года. Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что не хотел бы вмешиваться в спор депутата и режиссера, а также рассказал, что уважает Алексея Учителя как патриотически настроенного и талантливого человека. Сам режиссер в ходе прямой линии пожаловался, что Поклонская, выступая против фильма, отказывается сама смотреть его.

16 июня 2017 года. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин рассказал, что депутаты посмотрят фильм в парламентском клубе, когда будет готова графика. Впоследствии стало известно, что закрытый показ состоялся в конце июня 2017 года, и его посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, а также другие чиновники, в том числе из администрации президента.



21 июня 2017 года.​ Поклонская заявила, что прихожан, посмотревших «Матильду» на организованных создателями фильма закрытых показах, отлучили от святого причастия в церквях и монастырях на шесть месяцев. Также она сказала, что «фильм признается церковью хулой на дух святой».



Официальный представитель РПЦ в ответ заявил, что не знает о случаях отлучения прихожан от святого причастия из-за просмотра фильма. «Мне ничего не известно про участие прихожан в закрытых показах фильма «Матильда» и последовавших за этим канонических прещениях», — сказал заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.



Также в конце июня появилась информация о том, что митрополит Ханты-Мансийской и Сургутскийи Павел благословил начало сбора подписей против фильма «Матильда» «по приходам в епархии». Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал сбор подписей «ошибкой».



10 июля 2017 года. Режиссер Сергей Алиев сообщил, что в России снимут документальный фильм «Ложь Матильды», который «развенчает мифы» вокруг Николая II, в том числе относительно добрачных отношений цесаревича с балериной Матильдой Кшесинской.



14 июля 2017 года. Во время футбольного матча «Локомотив» — «Спартак» на трибунах обеих команд были вывешены баннеры против фильма Алексея Учителя с надписью: «За Веру, Царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!». Наталья Поклонская похвалила болельщиков, а режиссер, комментируя акцию в интервью «Матч ТВ», заявил, что люди, вывесившие баннеры, были куплены.

Фото: @lifewithnosense / Twittter

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин впоследствии рассказал, что правила запрещают демонстрировать на трибунах баннеры, не связанные с поддержкой своей команды, а также сообщил, что пронести подобные баннеры на трибуны пытались и болельщики других команд. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, который также является членом исполкома РФС, предположил, что за акцией мог стоять «тот, кто заинтересован в том, чтобы этот фильм не попал в широкую сеть и не был доступен зрителям».



Уже в конце июля адвокат Добрынин заявил РБК, что пожаловался президенту РФС Виталию Мутко на поведение болельщиков и направил жалобу начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову на бездействие главы РФПЛ Сергея Прядкина и сотрудников полиции, проверявших зрителей перед матчем «Спартак» — «Локомотив».



17 июля 2017 года. В годовщину убийства царской семьи Поклонская посетила Екатеринбург — там в подвале частного дома в 1918 году была расстреляна царская семья. В ходе визита она рассказала, что об оскорблении религиозных чувств заявили более 40 тыс. человек. Через пять дней депутат заявила уже о 100 тыс. обращений, которые она приложила к новому депутатскому запросу министру культуры, генеральному прокурору, министру внутренних дел о принятии мер «по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма».



Адвокат Учителя направил запрос на имя Володина с просьбой предоставить данные о количестве обращений граждан на имя Поклонской. Уже в начале августа режиссер обратился в Генпрокуратуру с жалобой на депутата и ложные доносы на фильм «Матильда».



21 июля 2017 года. Пожигайло рассказал, что лично попросил Алексея Учителя показать ему «Матильду», чтобы «попытаться найти компромисс» и исправить трейлер. Также он сообщил, что режиссер обещал переделать трейлер и исправить что-то в самой ленте. Но режиссер в тот же день эту информацию опроверг, отметив, что не стал бы ничего менять, если бы Пожигайло на самом деле высказал какие-то замечания. По словам режиссера, чиновник внес парадоксальное предложение «сделать трейлер фильма для православных».



23 июля 2017 года. Первый зампред комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко заявил, что «Матильда» не нарушает уголовный кодекс и не идет вразрез с Конституцией:

«Под Уголовный кодекс, как я понимаю, фильм не попадает никаким боком, значит, все остальное вполне допустимо. Личное мнение госпожи Поклонской и 37 депутатов может оставаться их личным мнением, но надо руководствоваться не личным мнением, а законом. Этим комитет по культуре и занимается».

24 июля 2017 года. В РПЦ заявили, что не считают фильм Алексея Учителя сознательным искажением образа святого, но назвали естественной негативную реакцию части общества.

«Учитель снял не камерный фильм для каких-то избранных зрителей, не кино для своих. Он снял кино для широкого проката. И ему, конечно же, нужно понимать, что восприятие его творчества может быть очень неоднозначным. Та реакция, которая есть, — это нечто в достаточной степени естественное. Фильм, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию и не пройдет незамеченным, в том числе и с негативной точки зрения, <...> и здесь, конечно, нужно понимать, что этим фильмом режиссер может задеть за живое очень многих людей», — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

28 июля 2017 года. Православные активисты из движения «Сорок сороков» с баннерами против фильма «Матильда» устроили пикет около Госдумы, прокуратуры и Министерства культуры.



Кто организовал стояние против фильма «Матильда»

Стояние против фильма «Матильда» организовано православным движением «Сорок сороков». Созданная в 2013 году композитором Андреем Кормухиным и мастером спорта международного класса по боксу Владимиром Носовым организация запомнилась рядом громких акций.



Известность движение получило в 2015 году, когда СМИ широко освещали конфликт вокруг строительства храма на территории московского парка Торфянка. В противовес нескольким десяткам местных жителей и активистам партий «Яблоко» и КПРФ члены «Сорока сороков» выступали за возведение храма на территории парка, активно участвуя в митингах на будущей стройплощадке. «Когда нам заявили, что здесь храма вообще не будет, мы не могли больше молчать», — объяснял тогда Кормухин. Конфликт продолжался более года, итогом стала смена места постройки (возведение вынесли за черту парковой территории).



Кроме поддержки строительства и защиты новых храмов движение организовывает встречи в Новоспасском монастыре с участием видных представителей духовенства, общественных деятелей и спортсменов, сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса в рамках программы «От храма к храму! От души к душе».



В 2015 году Кормухина с 45-летием поздравил патриарх Кирилл, который подарил ему икону. «Святейший патриарх поблагодарил нас за деятельность по защите новых строящихся храмов и попросил крепить и умножать ряды нашего движения», — заявил юбиляр.



В том же году депутат от КПРФ Валерий Рашкин обратился к руководству ФСБ с запросом о деятельности движения. По мнению парламентария, «эта организация является радикальным формированием, занимающимся боевой подготовкой своих членов, многие из которых придерживаются неонацистской идеологии». Кормухин все обвинения Рашкина отверг. Был ли рассмотрен запрос, не сообщалось.



В одном из своих интервью Андрей Кормухин отмечал, что «Сорок сороков» — это «попытка преодолеть кризис сознания, когда православие считается чем-то периферийным для жизни страны».

31 июля 2017 года. Учитель пригласил Поклонскую на премьеру «Матильды».

1 августа 2017 года. В Москве прошло молитвенное стояние против «Матильды». Выйти на стояние накануне призвала депутат Наталья Поклонская.​ На мероприятии собрались 500 человек, которые молились «за вразумление создателей такого «кино».

Организаторами молебна выступило движение «Сорок сороков» РБК

8 августа 2017 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой не допустить показа фильма «Матильда» на территории республики:

«Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас. Эта память священна и благородна. Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории. Прошу вас исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда».

Учитель призвал Кадырова лично посмотреть фильм, прежде чем просить его запретить.



На следующий день Министерство культуры получило просьбу о запрете фильма от властей Дагестана.



10 августа 2017 года. Министерство культуры разрешило показ фильма зрителям старше 16 лет на всей территории России. Наталья Поклонская в решении Министерства культуры увидела основание для привлечения сотрудников министерства к ответственности «за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности». У властей регионов между тем осталось право ограничить демонстрацию «Матильды» на своей территории. Кроме того, это могут сделать прокатчики: так, единственный кинопрокатчик в Ингушетии отказался ​показывать фильм из-за фрагментов, оскорбляющих религиозные чувства верующих.



15 августа 2017 года. Добрынин направил Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может добиваться лишения ее мандата из-за ситуации вокруг готовящегося к выходу фильма.



21 августа 2017 года. Петербургскую премьеру «Матильды» в Мариинском театре, которая была запланирована на 6 октября, перенесли на 23 октября. По словам Учителя, причины переноса были связаны с работой театра.



31 августа 2017 года. В день рождения Матильды Кшесинской и Алексея Учителя неизвестные закидали студию режиссера в Санкт-Петербурге «коктейлями Молотова».

Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел и главе ФСБ, потребовав от них обеспечить после нападения на его студию в Петербурге свою безопасность, а также безопасность зрителей, которые ждут премьеры фильма «Матильда».



4 сентября 2017 года. «Первый канал» объявил, что не будет показывать четырехсерийную версию фильма. Незадолго до этого режиссер рассказывал, что в 2019 году на телеэкраны выйдет сериал на основе «Матильды», но не уточнил, на каком именно телеканале планируется премьера.

Утром 4 сентября в Екатеринбурге в фойе кинотеатра въехал микроавтобус, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами, после чего в здании начался пожар. По словам очевидцев, после столкновения из машины выбежали два человека, один из них бросил в здание «коктейль Молотова». Подозреваемый в поджоге мужчина был арестован, а мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал поджог кинотеатра с кампанией против «Матильды».



8 сентября 2017 года. Во Владивостоке меньше чем за сутки раскуплены все билеты на первый показ «Матильды».

11 сентября 2017 года. Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который должен был пройти в этот день в московском кинотеатре «Иллюзион», отменен «по техническим причинам». «Показ переносится на 25 октября 2017 года, 18:00», — указано на сайте.

ТАСС

В этот же день у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина были подожжены две машины. На месте поджога были разбросаны листовки «Гореть за Матильду». О случившемся рассказал на своей странице в Facebook адвокат Учителя Константин Добрынин.



12–13 сентября 2017 года. Крупнейшая объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» отказалась от показа фильма «Матильда» из-за «неправомерных действий со стороны противников фильма» и «участившихся угроз в адрес кинотеатров» от представителей организации «Христианское государство — Святая Русь».​



«Они присылали письма несколько раз в кинотеатры в разные города. <...> В тексте письма говорилось о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей. По каждой такой угрозе мы писали заявление в правоохранительное органы», — сообщила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова.

В ответ на это министр культуры Владимир Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи с «Матильдой» и сообщил о готовящемся заявлении в связи с данной ситуацией. В ответ на это депутат Наталья Поклонская сказала, что отказ в показе «Матильды» — это не цензура, а «право прокатчиков».



В официальном заявлении Мединский призвал полицию пресечь давление на кинотеатры из-за «Матильды».

Поклонская призвала Минкультуры рассмотреть вопрос об отзыве прокатного удостоверения у фильма Алексея Учителя «Матильда» в связи с «негативной реакцией в обществе».

14 сентября 2017 года. В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с историей французского еженедельника Charlie Hebdo:

«Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с «Шарли» или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры», — заявил митрополит Волоколамский Илларион.