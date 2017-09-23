Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина подготовил «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года». В докладе нынешняя миграционная политика названа «противоречивой» и «непоследовательной», пишет "Независимая газета".

Эксперты считают, что, с одной стороны, она привела к снижению привлекательности страны для трудовых мигрантов, а с другой, вызвала поток нелегалов, которые уже стали причиной напряженности в обществе и даже орудием внутриполитической борьбы.

Как утверждают в ЦСР, властям так и не удалось определиться с потребностями России в мигрантах и их ролью в будущем страны. По мнению экспертов, провальной оказалась концепция миграционной политики, действующая с 2012 года. Из-за отсутствия в ней четкой цели вместо привлечения в страну постоянных мигрантов, в частности, соотечественников, на пути их легализации были выстроены административные барьеры.

«Отсутствует представление о реальном масштабе и структуре миграционного притока, о масштабности незаконной миграции и нерегистрируемого трудоустройства мигрантов», – сказано в докладе ЦСР. Это уже привело к снижению миграционной привлекательности России. Проблема, утверждают в ЦСР, усугубляется и миграционным оттоком россиян за рубеж, «что является серьезным демографическим и экономическим вызовом для России».

Постоянное реформирование законодательства сделало его несистемным и внутренне противоречивым, поэтому ЦСР предлагает его кодифицировать. Также требуется радикальное переосмысление политики адаптации и интеграции мигрантов. Сейчас основной упор делается на социально-культурный аспект, например, изучение языка. Эксперты ЦСР предлагают заняться экономическим аспектом, под которым они подразумевают отсутствие дискриминации и эксплуатации мигрантов, содействие им в повышении квалификации, оплату труда не ниже, чем у местного населения.

В докладе отмечено, что введение искусственного ограничения рынка труда вроде сдачи приезжими комплексного экзамена «способно лишь увести поток трудовой миграции в сферу теневого трудоустройства». На государственном уровне надо решить вопрос профессиональной подготовки трудовых мигрантов, так как «об актуальности этого говорит высокий неудовлетворенный спрос на рабочую силу на российском рынке труда».

ЦСР нарисовал сразу три сценария дальнейшей миграционной политики. Первый – инерционный. Его идея сводится к тому, что заранее выстраивать конкретную стратегию бессмысленно, поскольку миграционный процесс изменчив и непредсказуем. «Государству в этом случае отводится роль контролера, задача которого обеспечить имеющимися методами законность въезда, пребывания и трудоустройства мигрантов».

Недостатки сценария в том, что тогда и будут возводиться новые административные барьеры и останется коррупция. В этом случае борьба с незаконной миграцией может быть только силовой, а значит, будет создавать риск уже для всего российского общества. Российскому же рынку труда грозит широкое распространение практики дискриминации и эксплуатации работников. В общем, говорят в ЦСР, «миграционная политика неизбежно останется непоследовательной».

Второй вариант. Проведение миграционной политики по «заградительному» пути, при котором целенаправленно сокращается приток мигрантов, в том числе, и даже прежде всего, из стран бывшего СССР. То есть речь идет о максимальном ужесточении миграционной политики в отношении как постоянных, так и временных мигрантов.

Вероятность именно такого сценария в ЦСР считают наибольшей, тем более что необходимость жесткого ограничения признается сейчас во многих других принимающих мигрантов странах. Кроме того, этот шаг поддерживает и большинство российского населения. В связи с этим эксперты предупредили о «разрушительных последствиях» в виде нехватки рабочей силы, снижения конкурентоспособности российских предприятий. «Неприемлемость такого варианта определяется его экономической и политической недальновидностью. Поскольку ужесточение правил скорее всего может происходить через усложнение процедуры легализации, это неизбежно приведет к росту нерегистрируемой миграции», – говорится в докладе.

В самом же ЦСР выступают против введения визового режима со странами СНГ, поскольку они являются «точкой пересечения конкурирующих интересов целого ряда мировых и региональных держав». Эксперты указали: «Безвизовый режим пересечения государственных границ, разделяющих бывшие республики СССР, может рассматриваться как фактор, поддерживающий историческое единство постсоветского пространства».

И последний вариант развития миграционной политики – экономически ориентированный. В этом случае интерес власти целиком сфокусирован на получении сиюминутных экономических дивидендов от международной миграции. Минусы такого подхода в том, что другая категория приезжих, например, соотечественники, переселенцы или лица, желающие въехать на постоянное местожительство, сталкиваются с довольно жесткой системой отбора. Кроме того, сценарий экономического прагматизма фактически допускает существование обширного сектора нерегистрируемой занятости мигрантов. При этом нынешняя «неэффективная, глубоко коррумпированная система контроля трудовых отношений не в состоянии оказать сдерживающее влияние на эту практику».