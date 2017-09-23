Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина подготовил «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года». В докладе нынешняя миграционная политика названа «противоречивой» и «непоследовательной», пишет "Независимая газета".

Эксперты считают, что, с одной стороны, она привела к снижению привлекательности страны для трудовых мигрантов, а с другой, вызвала поток нелегалов, которые уже стали причиной напряженности в обществе и даже орудием внутриполитической борьбы.

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Как утверждают в ЦСР, властям так и не удалось определиться с потребностями России в мигрантах и их ролью в будущем страны. По мнению экспертов, провальной оказалась концепция миграционной политики, действующая с 2012 года. Из-за отсутствия в ней четкой цели вместо привлечения в страну постоянных мигрантов, в частности, соотечественников, на пути их легализации были выстроены административные барьеры.

«Отсутствует представление о реальном масштабе и структуре миграционного притока, о масштабности незаконной миграции и нерегистрируемого трудоустройства мигрантов», – сказано в докладе ЦСР. Это уже привело к снижению миграционной привлекательности России. Проблема, утверждают в ЦСР, усугубляется и миграционным оттоком россиян за рубеж, «что является серьезным демографическим и экономическим вызовом для России».

Постоянное реформирование законодательства сделало его несистемным и внутренне противоречивым, поэтому ЦСР предлагает его кодифицировать. Также требуется радикальное переосмысление политики адаптации и интеграции мигрантов. Сейчас основной упор делается на социально-культурный аспект, например, изучение языка. Эксперты ЦСР предлагают заняться экономическим аспектом, под которым они подразумевают отсутствие дискриминации и эксплуатации мигрантов, содействие им в повышении квалификации, оплату труда не ниже, чем у местного населения.

В докладе отмечено, что введение искусственного ограничения рынка труда вроде сдачи приезжими комплексного экзамена «способно лишь увести поток трудовой миграции в сферу теневого трудоустройства». На государственном уровне надо решить вопрос профессиональной подготовки трудовых мигрантов, так как «об актуальности этого говорит высокий неудовлетворенный спрос на рабочую силу на российском рынке труда».

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ЦСР нарисовал сразу три сценария дальнейшей миграционной политики. Первый – инерционный. Его идея сводится к тому, что заранее выстраивать конкретную стратегию бессмысленно, поскольку миграционный процесс изменчив и непредсказуем. «Государству в этом случае отводится роль контролера, задача которого обеспечить имеющимися методами законность въезда, пребывания и трудоустройства мигрантов».

Недостатки сценария в том, что тогда и будут возводиться новые административные барьеры и останется коррупция. В этом случае борьба с незаконной миграцией может быть только силовой, а значит, будет создавать риск уже для всего российского общества. Российскому же рынку труда грозит широкое распространение практики дискриминации и эксплуатации работников. В общем, говорят в ЦСР, «миграционная политика неизбежно останется непоследовательной».

Второй вариант. Проведение миграционной политики по «заградительному» пути, при котором целенаправленно сокращается приток мигрантов, в том числе, и даже прежде всего, из стран бывшего СССР. То есть речь идет о максимальном ужесточении миграционной политики в отношении как постоянных, так и временных мигрантов.

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Вероятность именно такого сценария в ЦСР считают наибольшей, тем более что необходимость жесткого ограничения признается сейчас во многих других принимающих мигрантов странах. Кроме того, этот шаг поддерживает и большинство российского населения. В связи с этим эксперты предупредили о «разрушительных последствиях» в виде нехватки рабочей силы, снижения конкурентоспособности российских предприятий. «Неприемлемость такого варианта определяется его экономической и политической недальновидностью. Поскольку ужесточение правил скорее всего может происходить через усложнение процедуры легализации, это неизбежно приведет к росту нерегистрируемой миграции», – говорится в докладе.

В самом же ЦСР выступают против введения визового режима со странами СНГ, поскольку они являются «точкой пересечения конкурирующих интересов целого ряда мировых и региональных держав». Эксперты указали: «Безвизовый режим пересечения государственных границ, разделяющих бывшие республики СССР, может рассматриваться как фактор, поддерживающий историческое единство постсоветского пространства».

И последний вариант развития миграционной политики – экономически ориентированный. В этом случае интерес власти целиком сфокусирован на получении сиюминутных экономических дивидендов от международной миграции. Минусы такого подхода в том, что другая категория приезжих, например, соотечественники, переселенцы или лица, желающие въехать на постоянное местожительство, сталкиваются с довольно жесткой системой отбора. Кроме того, сценарий экономического прагматизма фактически допускает существование обширного сектора нерегистрируемой занятости мигрантов. При этом нынешняя «неэффективная, глубоко коррумпированная система контроля трудовых отношений не в состоянии оказать сдерживающее влияние на эту практику».   