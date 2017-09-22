Оставить ситуацию неизменной, значит отдать ее на откуп криминальным, националистическим и религиозным радикалам, предупреждает эксперт.

20 сентября на Тихорецком бульваре у ТЦ "Москва" полицейские пресекли "массовую стычку" с участием от 50-150 гастарбайтеров. Причиной стало избиение гражданина Таджикистана охранниками, работавшими в торговом центре. После того, как гражданина Таджикистана избили, к торговому центру пришла толпа трудовых мигрантов. Как рассказывал источник РИА Новости, они собирались "устроить драку с охранниками". На место прибыли полицейские, которые пресекли попытку устроить стычку.

В чем причины подобных беспорядков? Как власти реагировать на проблемы, связанные с мигрантами? На вопросы Экспертной трибуне "Реалист" ответил эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко:

Андрей Серенко. Архивное фото. Фото с сайта volg.mk.ru

"Подобные эпизоды показывают, что сообщество мигрантов столицы начинает активно меняться. На мой взгляд, это связано с несколькими причинами, в том числе, со сменой "мигрантских поколений" – вступлением в активную трудовую жизнь постсоветского поколения молодежи, представители которого более болезненно переживают проявления несправедливости, социального неравенства и произвола, а также демонстрируют готовность к коллективным действиям, мотивированные национальными или религиозными чувствами. Если до недавнего времени гастарбайтеры из бывших советских республик приезжали в Москву и другие российские города исключительно на заработки, не планируя навсегда покидать историческую родину, где у них остались семьи и имущество, то новая мигрантская молодежь рассматривает столицу и РФ в целом как возможную новую родину, в которой они хотели бы жить по удобным для себя правилам. Не последнюю роль в такой самоорганизации наверняка играют этнические криминальные группы.

Конечно, пока рано говорить о возможности большого "мигрантского бунта" в Москве, но в перспективе я бы не исключал его возможности. Сегодня именно трудовые мигранты из Центральной Азии и других республик бывшего СССР играют роль столичного "пролетариата" – наиболее бесправного класса в российском обществе.

До сих пор мигрантское сообщество было неспособно системно, солидарно и эффективно отстаивать свои интересы и реагировать на случаи произвола. Однако, похоже, ситуация начинает меняться, запрос среди трудовых мигрантов на коллективную самооборону в Москве и других крупных городах России будет усиливаться. Остается открытым вопрос, кто на новые вызовы отреагирует первым – легальные лидеры диаспор и профсоюзы гастарбайтеров, или криминальные авторитеты, националистические активисты или оперативники "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ) и других джихадистских групп.

Трансформация мигрантского сообщества в Москве и других российских городах требует изменений и в национальной и религиозной политики российских властей. Избавиться от гастарбайтеров столица России не может. Это приведет к коллапсу целых отраслей городского хозяйства. Оставить ситуацию неизменной, значит отдать ее на откуп криминальным, националистическим и религиозным радикалам и, тем самым, провоцировать "бунт мигрантов" и городскую войну между приезжей и местной молодежью.

Российской столице и другим мегаполисам страны необходима новая миграционная и национально-религиозная стратегия, предполагающая не только эффективную работу правоохранительных органов, но и интеграцию мигрантской молодежи в российскую социальную среду. Я бы предложил рассмотреть возможность включения в Общественную палату Москвы и других крупных российских городов представителей мигрантских профсоюзов на правах наблюдателей с правом совещательного голоса.

Это позволило бы вывести объединения гастарбайтеров из социально-политической изоляции и предоставило бы им возможность для публичного обсуждения проблем, волнующих как "мигрантский пролетариат", так и коренное городское сообщество".