Сценарии интеграционных процессов на евразийском пространстве обсудили участники совместной дискуссии, организованной двумя экспертными клубами – казахстанским «Мир Евразии» и российским «Сибирь-Евразия», пишет портал total.kz.

Разноскоростная интеграция

На этапе создания Евразийского экономического союза было сделано немало оптимистичных прогнозов, но не все они оправдались, отметил политолог Эдуард Полетаев. Многие события не были учтены, начиная с того, что создавали единое таможенное, а затем и экономическое пространство три государства, а вошли в ЕАЭС пять стран. Вопрос в том, что будет дальше. Мнения аналитиков на этот счет расходятся.

«Многие сценарии предполагают будущее ЕАЭС как развитие на пути от достижения полной интеграции до распада объединения», – рассказал Эдуард Полетаев. По его словам, аналитики обычно выделяют от трех до пяти сценариев. Как правило, предполагают развитие евразийского проекта как способа изоляции от мировой экономики, или как переходного периода на пути интеграции в мировую экономику, или же как противовес уже существующим интеграционным объединениям.

«На мой взгляд, наиболее реален, с сегодняшней точки зрения, сценарий разноскоростной интеграции, когда каждая страна продвигается по пути сближения к общей для всех цели в том ритме, который позволяют ее возможности и ее интересы», – добавил политолог.

По его мнению, видно, что, к сожалению, ЕАЭС пока менее продвинутый интеграционный проект, чем задумывался ранее. «И в этом как раз видно влияние разноскоростной интеграции. Например, еще до создания ЕАЭС вопрос возможного введения единой валюты претензий не вызывал, а сейчас он отодвинут в далекое будущее, и не факт, что вообще единая валюта будет существовать на пространстве союза», – пояснил Эдуард Полетаев.

Он напомнил о том, что не только имеются различия в уровне экономического развития стран, но и не сбалансировано экономическое сотрудничество между ними: «Например, другие страны ЕАЭС, помимо России, еще недостаточно экономически взаимодействуют между собой».

Данная ситуация позволяет скептикам предполагать, что взаимодействие экономик будет продолжаться в основном на двусторонней основе, а ЕАЭС станет своего рода зонтичной организацией, которая будет решать те вопросы и проблемы, которые страны-участницы согласились передать на наднациональный уровень.

«Но в этом много пессимизма, – считает Эдуард Полетаев. – Цифры и факты 2017 года свидетельствуют о том, что положительные тенденции развития начинают преобладать».

Главная проблема – неопределенность

Как отметил профессор кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского государственного университета Сергей Бирюков, наблюдается неопределенность общих стратегий и концепций евразийской интеграции.

«Не согласованы в полной мере рамки, формы, направления деятельности, расширения, цена за различные варианты расширения и трансформации, не решено, нужна общая валюта или нет, нужна ли зона свободной торговли ЕАЭС с Китаем и, соответственно, что это может повлечь за собой. Неясно, на какие факторы нужно сделать ставку в ближайшее время, дополнять ли их идеологическими, культурными аспектами. Пока на эти вопросы ответа нет, – сказал российский эксперт. – Но более существенно то, что нет системного подхода, нет разработанной стратегии, которая, например, есть у наших китайских партнеров в рамках проекта «Один пояс, один путь», в рамках которого определена цена каждого этапа, а решение внутренних вопросов социально-экономического развития Китая увязывается с задачами внешней экспансии, выхода на новые рынки, с проблемами расширения партнерства с теми или иными странами. В китайском варианте все эти детали продуманы, и проект Нового Шелкового пути представляет собой перспективный план по большому счету. Чего в случае евразийской интеграции, к сожалению, нет».

Неопределенность в рамках интеграции, по мнению Сергея Бирюкова, наблюдается на фоне общей неопределенности. Кризис на Украине 2014 года породил противостояние между Россией и странами Запада, которое, в свою очередь, создало риски для государств, бизнеса, долгосрочных проектов.

«Также существует проблема отношений элит, меняющих свой состав и структуру в процессе происходящих политических изменений. Политический транзит в России в ближайшее время вряд ли состоится. В других странах ЕАЭС возможны различные варианты политических и внутриэлитных изменений. И как повлияет этот транзит на дальнейшее развитие евразийской интеграции, сказать сегодня сложно», – добавил политолог.

Вызывают вопросы и перспективы развития национальных экономик. В частности, Россия и Казахстан все еще в поисках новых механизмов стимулирования экономического роста, поскольку механизмы сырьевого роста перестают работать.

«Следует вспомнить и о сохраняющихся дисбалансах стран ЕАЭС, потому что такое состояние евразийской интеграции – малоинновационное, без прорывов – приведет к тому, что законсервируются существующие социально-экономические модели. Модели, работающие в Беларуси и в Кыргызстане, не получают стимула к изменениям. Вместо этого – обмен любезностями, взаимная поддержка друг друга по ряду значимых вопросов либо купируемые конфликты интересов, однако при этом нет стимула к изменениям. А значит, внутрисистемные дисбалансы и диспропорции могут нарастать», – полагает Сергей Бирюков.

Пока нейтральный сценарий

Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», также считает, что «отсутствие у стран-участниц ЕАЭС четкой стратегии развития союза, хотя бы на краткосрочную перспективу, не позволяет понять, куда и как развивается это объединение и чем в итоге этот процесс завершится». В договоре о создании ЕАЭС обозначены определенные сроки, напомнил он, и это одно из главных преимуществ данного документа. Кроме того, межотраслевым стратегическим документом на уровне ЕАЭС является документ под названием «Основные направления экономического развития Союза», в котором индикатором является 2030 год.

«Однако нет ясности, насколько страны-участницы укладываются в сроки. В частности, до сих существуют всевозможные препятствия (барьеры, изъятия, ограничения) для взаимной торговли стран-участниц. Евразийская экономическая комиссия отмечает 60 таковых, – заметил Андрей Чеботарев. – Имеется своего рода промежуточный этап – 2025 год, когда должны заработать единые рынки нефти и газа. А также финансовый регулятор. Но вряд ли к указанному году страны-участницы ЕАЭС придут в том состоянии и с той политической повесткой, которые они имеют сейчас. Если не во всех из них, то уж точно у большинства произойдет смена элит, что, в свою очередь, может привести к серьезным изменениям во внешнеполитических ориентирах данных государств, в том числе и относительно их участия в ЕАЭС».

Пока, по мнению казахстанского политолога, ЕАЭС развивается по нейтральному сценарию, «когда вследствие разных целей и интересов стран-участниц ЕАЭС его развитие идет медленно и возникают проблемы и разногласия». В конце такого пути – не слишком впечатляющая перспектива: ЕАЭС может пополнить список межгосударственных объединений, работающих на откровенно формальной основе, как, например, СНГ.

Но есть и иной сценарий, говорит Андрей Чеботарев, согласно которому к 2025 году Евразийский экономический союз станет устойчивым межгосударственным объединением, задающим тон интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Главное условие для реализации оптимистичного сценария – преодоление критических моментов совместными усилиями. «Следует разработать и принять стратегию развития союза с четким обозначением целей, задач, сроков и механизмов ее реализации и двигаться в соответствии с ней сообща», – подчеркнул Чеботарев. Также необходимо усилить прогнозно-аналитическую деятельность в рамках ЕЭК совместно с Евразийским банком развития и иными заинтересованными структурами, считает казахстанский политолог.

Его российский коллега Сергей Бирюков обозначил важность межрегиональной и трансрегиональной кооперации. Например, приграничное сотрудничество между Россией и Казахстаном до сих пор ограничивается торговлей. Совместные кластеры, зоны роста, локомотивные отрасли – все это лишь намерения. Долго сохранять свой статус с нынешней вялотекущей ситуацией, как считает профессор Кемеровского государственного университета, ЕАЭС не сможет. Если не прилагать усилий, то евразийскую интеграцию ждет кризис.

«Другой вариант – поступательное движение вперед за счет более эффективной и глубокой кооперации между участниками процесса евразийской интеграции, за счет проработки и переосмысления стратегии развития, нахождения более устойчивого баланса интересов. Если есть желание провести структурную перестройку экономики, если существует стремление создавать новые экономические уклады, если присутствует намерение использовать более эффективно трансграничное сотрудничество, то тогда такой вариант возможен. Но здесь требуется совершенно другая системная стратегия, которая пока не просматривается. Есть шанс, что кризисные эффекты подтолкнут евразийские элиты к поиску такой стратегии. И с этим связан определенный оптимизм в сложившейся непростой ситуации», – заключил Сергей Бирюков