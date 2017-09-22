Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как в пору, когда лекарства, да и сами медицинские услуги стоят недешево и многим не по карману и когда найти хорошего врача непросто, как обычному человеку настроить себя на выздоровление. Наш эксперт – врач-психотерапевт Алексей Чудинов.

- Мы не раз слышали, что наши мысли материальны, то есть они обязательно сбываются, реализуются. Однако в век высоких технологий смогли ли ученые каким-то образом это доказать?

- Приведу простой пример. Ученые выбрали для этого эксперимента людей, которые с трудом верят во что-то и имеют слабую силу воли. Каждому на палец надели микротермометр, который показывает сотые и десятые доли градуса. Задание было простым - закрыть глаза и представить, что палец находится в стакане с горячей водой. Спустя несколько минут у всех испытуемых градусник показал повышение температуры. Обычная мысль привела к тому, что кровообращение изменилось и, хотя палец не был в горячей воде, результат был.

А теперь представьте, человек каждый день внушает себе: «я гипертоник, у меня язва, в почках – камни» и т.д. Организм, каждая клетка, получает эту неправильную установку, и, таким образом, болезнь только усиливается.

- Часто болезнь принимает такую острую форму, что и терпения нет, и ни о чем, кроме болезни, думать невозможно. Как тогда быть?

- Представьте себе, что ваш сын собирается утром на экзамен и, неуверенный в себе, говорит: «Я не сдам, я провалюсь». Что вы отвечаете? Разве вы скажете, мол, конечно, ты получишь двойку, тебе не сдать? Любой родитель будет вдохновлять ребенка: «Ты сможешь, мы верим в тебя, тебе повезет». Точно так же, когда изнутри появляется слабый голос: «у меня язва, лекарства от давления не помогают, операция пройдет неуспешно», пошлите 10 сильных мыслей-установок: я поправляюсь, с каждым днем мне становится все лучше, болезнь покидает меня.

Лучше всего это сопровождать визуализацией, то есть представлять мысленно картинку. Мы проводили исследования, где люди с лишним весом представляли себя в виде тающей свечи: жир, подобно воску, стекает вниз - в результате снижение веса было достаточно эффективным.

На одной международной конференции доктор представил большое количество случаев, когда сосуды пациентов очистились от бляшек в результате того, что они мысленно представляли щетку, которая очищает внутреннюю поверхность сосуда, либо гладкий сосуд без холестериновых наложений. И организм реально отвечал на эти мысли.

Можно просто закрыть глаза и на 15 минут сконцентрироваться, представить, как из желчного пузыря вытекает лишняя желчь, выходит песок, камни растворяются, либо как в голове расширяются сосуды и туда поступает кровь. Организм обязательно ответит на эти посылы.

- К сожалению, квалификация нынешних врачей не самая высокая. Как настроить себя правильно, перед тем как мы отправляемся на прием к доктору?

- Каждый год 3 месяца я работаю в Индии и заметил там одну интересную особенность. И в России и в Таджикистане в каждой упаковке с лекарством должна быть инструкция. В индийских аптеках ни в одной упаковке я не обнаружил ее. На моё удивление аптекари ответили, что никто не будет читать инструкцию, и не потому, что неграмотные, а столь высоко доверие к врачу.

В Индии врача считают правой рукой Бога, и я заметил, что из-за того, что пациенты верят врачу, лечение помогает намного быстрее.

Мне было интересно выяснить (наверное, такое нередко можно встретить в Таджикистане), когда врач по ошибке, по незнанию или невнимательности выписывает неправильное лекарство, что тогда делает индийский пациент? И даже тогда больной будет пить таблетки, и самое интересное – поправляется. Вот такую силу имеет вера.

А если мы идем к врачу и изначально думаем: он не знает, он неправильно будет лечить меня, она обманет… как было сказано выше – любая мысль материализуется.

- Как правильно настроиться на успешную операцию, как побороть страх и неуверенность перед каким-то вмешательством или сложным лечением?

- Представьте человека, который перед операцией сидит в коридоре, нервничает и волнуется. Если просто сказать ему, чтобы он успокоился, это не подействует. Другая ситуация, когда из кабинета выходит улыбающийся пациент и говорит: «Доктор замечательный! Поставил мне укол, и я ничего не почувствовал. Операция простая и безопасная». После таких слов, пациент, скорее всего, успокоится. Поэтому надо себе снова и снова говорить: «Операция несложная, процедура простая, я перенесу ее хорошо».

Рисуйте в голове картинки успешного окончания. Можно принимать за 2-3 дня до этого растительные транквилизаторы (пустырник, валериану, корвалол).

- Иногда пациент долго и мучительно страдает от тяжелой болезни. Все силы, воля, решительность на исходе. Откуда найти энергию на выздоровление?

- Когда я был студентом, то думал, что все учителя и экзаменаторы специально придираются и ставят плохие оценки. А когда сам стал преподавателем, то понял, что учитель приходит не для того, чтобы оскорбить или унизить, а чтобы проверить, насколько ученик подготовлен. Аллах посылает нам испытания, в том числе в виде болезни, и мы должны стойко их пройти.

Если студент сдал экзамен, учитель не будет больше к нему приставать. Так и здесь, пока мы не сдадим этот экзамен на силу терпения, принятия, мудрости, экзамен не закончится. Если вы считаете себя неверующим человеком, то тогда ваш экзаменатор – законы здорового образа жизни, правильного питания, отказа от вредных привычек. То есть болезнь сигнализирует вам, что вы нарушили какие-то из этих важных правил и надо их придерживаться.

- Можно ли как-то помочь парализованному (после инсульта) человеку, который не встает, не говорит? Все лекарства, какие можно, испробовали, а эффекта нет.

- Однажды за несколькими сотнями парализованных больных в течение года наблюдали ученые. Часть из них полностью восстановилась. Когда стали выяснять причину, то большая часть поправившихся оказались те, кто с первого дня прилагал усилия для восстановления. Они делали упражнения, через силу шевелили руками и ногами, использовали различные гимнастические средства, самомассаж, а если не могли это делать, за них делали родные, и не 10 минут, а по 2-3 часа в день.

На одной конференции показывали девочку, у которой отсутствовал зрительный нерв, она была слепа. Но у девочки была сильная вера в то, что если она поедет в святое место (очень далеко), то прозреет. Однажды мама привезла ее туда, и через неделю она увидела свет, а через месяц стала различать предметы. Проведенное исследование показало появившийся зрительный нерв. Конечно, если определённый участок мозга погиб после кровоизлияния, вряд ли тут поможет какое-то чудо, но ни больной, ни родные не должны сдаваться. Помните: «спасение утопающего - дело рук самого утопающего», а выздоровление на 50-70% зависит от самого пациента.