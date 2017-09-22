Вид на театр имени Айни в 1944 году. Площади имени 800-летия Москвы с фонтаном еще нет.

Попробуйте сравнить тот город, который вы знаете, с тем обликом Душанбе, который он имел в разные годы, начиная с первых десятилетий от основания и до последних лет советского периода истории.

Как быстро меняется все вокруг. Месяц-другой не бродил по маленьким улочкам старого Душанбе, и уже замечаешь изменения. Вчерашние фотографии города, открытки с видами столицы сегодня - исторический документ.

Душанбе, как и любой другой крупный город, меняет свой облик ну очень быстро. Однако, поскольку процесс этот происходит постепенно, многие из нас практически не замечают никаких существенных изменений. А между тем, если заглянуть всего лишь на 30-50 лет в прошлое, многих центральных улиц и проспектов, зданий и площадей мы уже не узнаем.