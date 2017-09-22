В США продолжается 72-я Генеральная ассамблея ООН, стартовавшая в Нью-Йорке 19 сентября. Главы десятков государств, а также члены правительств в рамках общих прений обсуждают наболевшие для их государств, а также для всего мира вопросы. "Открытая Азия онлайн" совместно со своим партнером Katus.media внимательно изучила выступления представителей стран Центральной Азии и выбрала самые важные моменты.

Казахстан

Казахстан в этом году представляет министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

О ядерной угрозе

- До сих пор мы помним о последствиях ядерных испытаний. И в XXI веке ядерное оружие продолжает создавать огромную угрозу. Мы серьезно озабочены ядерными испытаниями в КНДР, единственном государстве в XXI веке, которое продолжает проводить испытания, несмотря на осуждение всего международного сообщества. Хочу особо подчеркнуть, что действия КНДР, направленные на разработку ядерных ракет и программ по созданию ракет, полностью неприемлемы. Пхеньян должен предпринять серьезные шаги для того, чтобы вернуть себе доверие.

О "зеленой" экономике

- Несмотря на то, что наша страна обладает большими энергетическими ресурсами, мы стремимся к "зеленой" экономике. Для нас будущие энергоресурсы - это темы для ЭКСПО 2017 года. Все лето 115 государств и международные организации делились своим опытом.

- При поддержке пяти учреждений ООН мы создаем международный центр по поддержке зеленых технологий.

Кыргызстан

В этом году президент Алмазбек Атамбаев впервые присутствует на Генеральной ассамблее ООН. В 2015 году он не поехал, поскольку в стране проходили выборы в парламент, а в прошлом вылетел из страны, но по дороге ему стало плохо, и его срочно госпитализировали в клинику Стамбула.

Про природу и экологию

- Последствия изменения климата уже выросли до степени угрозы, и горные страны, такие, как Кыргызская Республика, оказались первыми в списке риска в силу своих сложных горных экосистем. Проблемы изменения климата оказывают влияние на все секторы экономики Кыргызской Республики и наносят значительный ущерб в виде участившихся различных природных катастроф в горных районах - селей, оползней, паводков и лавин.

Особую тревогу у нас вызывает интенсивное таяние кыргызских ледников, которые являются природными хранилищами, зоной формирования пресной воды не только в Центральной Азии, но и во всем мире.

Кыргызская Республика последовательно выступает за разработку и внедрение в регионе экономических механизмов водопользования. Ограниченность водных ресурсов рано или поздно приведет к пониманию, что вода – это экономический ресурс, который требует разумного использования.

Про выборы

Завершил свою речь президент Кыргызстана на кыргызском языке.

- Тысячу лет спустя кыргызский народ нашел свой путь. И ради того, чтобы найти этот путь, тысячи наших отцов и предков отдали свои жизни. Есть ли земля, в которой не лежит кыргызская кость? Есть ли овраг, в котором не текла кыргызская кровь? Через несколько дней кыргызский народ изберет своего нового лидера (речь о президентских выборах, - прим. ОА). Не позволим себе быть обманутыми лидерами и богачами других стран! Нельзя, чтобы на голове лидера нашей страны играли ложками (речь идет об известном случае, когда Борис Ельцин играл ложками на голове Аскара Акаева, - прим. ОА.)! Нельзя допустить того, чтобы богатства нашего народа вновь продавались за гроши, а земли отдавали просто так, в результате чего обычный народ будет беден!

Узбекистан

Шавкат Мирзиёев впервые приехал на это мероприятие в качестве президента. К его речи было приковано повышенное внимание соседей по региону.

О внешней политике

- Находясь в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан непосредственно заинтересован в том, чтобы регион стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства. Мирная, экономически процветающая Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача. Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства. Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам. Благодаря совместным усилиям в регионе значительно повысился уровень политического доверия.

О религии

- Обращаюсь к участникам сессии с предложением принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи "Просвещение и религиозная толерантность". Ее основная цель – способствовать обеспечению всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества. Она призвана содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации.

О воде

- Хотелось бы вновь обратить ваше внимание на одну из острейших экологических проблем современности – Аральскую катастрофу. В моих руках – карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий.

- Мы полностью разделяем позицию Генерального секретаря ООН, заключающуюся в том, что "проблемы воды, мира и безопасности неразрывно взаимосвязаны". Убежден, альтернативы решению водной проблемы, учитывающей в равной степени интересы стран и народов региона, – нет

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Туркменистан

Поскольку в Туркменистане сейчас проходит масштабное событие - Азиатские игры в закрытых помещениях, то президент страны присутствовать на Генассамблее не смог. Туркменистан представляет министр иностранных дел Р. Мередов. Он еще не выступал с докладом (после выступления материал будет обновлен)

О терроризме

Однако известно, что приоритетными позициями Туркмении, которые будут представлены на очередном форуме Сообщества Наций в Нью-Йорке, станет поддержка всеобщего мира, безопасности и стабильности. В этой связи особое внимание предлагается уделять консолидации усилий с партнерами в деле противодействия терроризму. В частности, Кыргузстан выступает за активизацию многостороннего партнерства в целях претворения в жизнь Ашхабадской декларации, принятой по итогам «Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН», по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Таджикистан

Таджикистан представлял президент Эмомали Рахмон.



О региональной интеграции

- Следует отметить, что географическое положение развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с их ограниченными возможностями доступа к морским портам создает серьезные препятствия для обеспечения их устойчивого развития. В таких обстоятельствах именно эти страны нуждаются в помощи богатых стран и международных финансовых институтов, которые в силах помочь отдаленным странам с развитием инфраструктуры, внедрением эффективной системы транзитных перевозок, упрощением торговых правил и региональной интеграцией.

Об экологических проблемах

- За последние 30 лет в Таджикистане полностью растаяли более тысячи из 13 тыс. ледников. И это в условиях, когда возможности Таджикистана по использованию промышленного потенциала – одного из основных источников выбросов вредных газов в атмосферу – не очень велики.

- В настоящее время на территории Таджикистана формируется 60% водных ресурсов Центральной Азии. Это означает, что вероятное продолжение процесса быстрого таяния ледников может отрицательно повлиять на состояние формирования водных ресурсов региона. Поэтому настало время перейти от слов к делу и внести свой вклад в реализацию целей Парижского соглашения.