Худжанд посетит группа российских педагогов и ученых, которые обсудят с таджикскими коллегами актуальные проблемы преподавания русского языка и пути сотрудничества в их решении. В рамках визита российских педагогов во второй по величине города Таджикистана пройдут открытые лекции по современным методикам обучения.

Организаторами встречи в рамках Международного круглого стола «Русский язык в современном образовательном пространстве России и Таджикистана: практика обучения и перспективы сотрудничества» выступили Минобрнауки Таджикистана, Худжандский госуниверситет, АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета, сообщает Press-unity.com.

В работе круглого стола примут участие педагоги и ученые-русисты, филологи, литературоведы, депутат Парламента Республики Таджикистан, ректор Худжандского госуниверситета Джамшед Джуразода, Генеральный консул РФ в Худжанде Валерий Бондаренко, руководитель Представительства Россотрудничества в Худжанде Иван Иванов, председатель Правления АНО «Содружество народов Евразии», автор книги «Таджики в Оренбуржье» Веналий Амелин.

Помимо профессионального диалога по насущным вопросам, российские доктора наук – декан филологического факультета ОГПУ Ольга Косянова и профессор ОГУ Ирина Просвиркина – прочитают таджикским педагогам лекции с разбором сложных вопросов преподавания русской грамматики и современных моделей смешанного обучения с применением электронных технологий («перевернутый класс», «смена рабочих зон» и др.).

Углубление сотрудничества между педагогами двух стран обусловлено растущими запросами в Таджикистане на изучение русского языка, как средства международного общения, облегчающего трудовую миграцию, успешное ведение бизнеса, научные и культурные связи.

В настоящее время в республике работают 29 школ с русским языком обучения и русские классы еще в 149 школах. Однако они порой переполнены из-за большого количества желающих. Острыми проблемами также являются нехватка учебных пособий на русском языке и педагогических кадров.

Для содействия в их решении РФ к началу этого учебного года направила в Таджикистан на работу 30 педагогов из российских регионов и безвозмездно передала 60 тысяч учебников. Также Россия предложила построить в республике за свой счет 20 школ с преподаванием на русском языке.