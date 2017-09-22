На днях в Таджикистане побывал Александер Вагнер, тренер по конному спорту из Германии, наш бывший соотечественник. Он заинтересован в возрождении конного спорта и создании необходимой для него инфраструктуры.

Нереализованные возможности

Таджикистан не использует свои возможности по развитию конного спорта. Настоящего, олимпийского его вида, а не бузкаши и скачек, которые являются популярными в народе, но, увы, большого спортивного значения не имеют. К такому выводу пришел бывший наш соотечественник Александер Вагнер, который ныне проживает в Германии. Он недавно посетил Таджикистан после 30-летнего отсутствия. Ему 64 года. «Душанбе – город, где я родился, где прошло моё детство и часть жизни», - говорит Александер.

Общаясь с душанбинцами, он поделился своей идеей возрождения классического конного спорта в Таджикистане.

Прежде чем перейти к сути дела, хотелось бы коротко дать информацию о нем. Александер Вагнер родился в 1953 г. в Душанбе.

Увлёкся конным спортом в 11 лет, занимался в конно-спортивном клубе «Хосилот», который находился при ипподроме столицы.

В 1971 г. выполнил норматив мастера спорта СССР, который дал право в том же году учувствовать в 5-й Спартакиаде народов СССР в Москве по троеборью.

В 1972 г. в составе сборной команды Таджикской ССР по троеборью занял 1-е место в личном и командном зачёте на чемпионате Средней Азии и Казахстана в узбекском Чирчике.

В 1973 г. в составе сборной республики занял 4-е место в первых Молодёжных играх СССР в Костроме.

В 1975 г. успешно окончил Таджикский политехнический институт по специальности «электроинженер».

Перевозка коней Фото с архива бывшего КСК «Хосилот»

Затем перебрался в Казахстан, участвовал в конных состязаниях, судил соревнования, тренировал молодежь. После переезда в Германию занялся коммерческой деятельностью, связанной со спортивными лошадьми.

В 1994 г. Вагнер получил лицензию тренера по конному спорту Германии.

Немного истории

За возрождение конного спорта говорит сама история зарождения и развития этого вида спорта в Таджикистане. С образованием в 1925 году душанбинского военно-спортивного клуба началось развитие первых спортивных дисциплин: гимнастики, конного спорта, легкой атлетики.

Душанбинский военно-спортивный клуб приглашал на соревнования спортсменов-воинов из Куляба, Термеза и Курган-Тюбе. В программу состязаний включались конный спорт и военно-прикладные виды спорта. Со строительством конноспортивной базы в Душанбе развитие конного спорта получило профессиональное направление и был построен полуоткрытый манеж для проведения занятий в непогоду.

В советское время база давала положительные результаты, что наглядно подтверждалось на соревнованиях по конному спорту и пятиборью.

В недалёком прошлом команда Таджикистана по конному спорту при наличии одного конноспортивного клуба «Хосилот» умела составить конкуренцию ведущим клубам и школам по конному спорту СССР. Также на базе КК «Хосилот» был подготовлен пятиборец Анатолий Старостин, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.

Фото с архива бывшего КСК «Хосилот»

Душанбинец Анатолий Старостин стал подлинным героем ХХII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой олимпийский чемпион по современному пятиборью в личном первенстве в истории этого вида спорта. Анатолий Старостин стал легендой отечественного современного пятиборья.

Спортсмены конноспортивного клуба «Хосилот» всегда активно участвовали с показательными выступлениями в спортивно-праздничных мероприятиях, проводимых на ипподроме Душанбе.

Фото с архива бывшего КСК «Хосилот»

Как дела на международном уровне?

По сообщению FEI - Международной федерации конного спорта, - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан имеют национальные федерации конного спорта и входят в третью региональную группу FEI, как и Российская Федерация. Таджикистан не является членом Международной федерации конного спорта, международные соревнования здесь не проводятся, и спортсмены из РТ не выступают на турнирах в других странах. По решению FEI в 2004 году была создана Среднеазиатская лига, в 2008-м – Кавказская лига. Ежегодно проводятся три этапа Кубка мира по конкуру Кавказской лиги – один в Тбилиси (Грузия) и два в Баку (Азербайджан).

Страны Средней Азии входят в Среднеазиатскую лигу, где также проводится по три соревнования в год. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан принимают по одному турниру с 2004 года. Международный календарь соревнований на 2014 год включал в себя 15 турниров на территории вышеперечисленных государств, и по их количеству безусловными лидерами являются Азербайджан и Казахстан.

Сегодня страны Группы III - это огромная территория двенадцати государств, куда входят страны постсоветского пространства, а также Иран и Пакистан, принимающие участие во Всемирных конных играх, Азиатских играх, Кубке мира по конному спорту. Благодаря Казахстану создана Центрально-Азиатская лига Кубка мира, что позволило проводить международные соревнования в странах региона на системной основе и пополнило международный календарь такими соревнованиями, как чемпионат Центральной Азии, Кубок Центральной Азии.

Большим событием для Таджикистана было проведение в 2003 году в Душанбе V Центрально-Азиатских игр, к сожалению с отсутствием дисциплин конного спорта и пятиборья. Многовековые национальные традиции, географическое расположение и климатические условия и при использовании опыта других стран дают преимущества в развитии конного спорта в Таджикистане.

Фото с архива бывшего КСК «Хосилот»

Есть ли перспективы?

Реконструкция ипподрома была проведена, но для использования его по назначению в республике отсутствует инфраструктура, нет спортсооружений, баз, спортшкол и т.д. для проведения вышеуказанных спортивных мероприятий на республиканском уровне, не говоря уже о международном уровне.

Александер Вагнер подчеркнул, что необходимо строительство конноспортивного комплекса по принципу самоокупаемости, на примере Казахстана, и возрождение федерации конного спорта и пятиборья в Душанбе. Он предлагает создать ассоциацию из представителей бизнеса в разных направлениях строительства, туризма, сельского хозяйства и т.д.

Александер Вагнер уверен, что при поддержке энтузиастов, инвесторов, спонсоров, а также государства этот проект можно реализовать и получить необходимые дивиденды. Он надеется, что конным спортом увлекаются некоторые видные политические деятели Таджикистана, а этот фактор может дать толчок для развития в республике олимпийских дисциплин по конному спорту.