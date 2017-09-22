Инцидент у торгового центра "Москва", произошедший 20 сентября, обсужден в российском МИД. Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин принял посла Таджикистана в РФ Имомуддина Сатторова, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Отдельное внимание уделено инциденту, произошедшему 20 сентября в торговом центре «Москва». Стороны обсудили практические меры по недопущению повторения подобного в будущем", - говорится в сообщении.

В среду в Москве была пресечена массовая стычка возле торгового центра "Москва". Конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили трудового мигранта из Таджикистана Навруза Зикирова, работавшего в торговом центре грузчиком. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Разобраться с обидчиками к центру пришли около 250 человек, большинство из которых были задержаны полицией. На следующий день после драки таджикистанцы собрались вновь на территории ТЦ в знак протеста.

По факту инцидента у торгового центра «Москва» полиция возбудила два уголовных дела. По данным «Коммерсанта», уголовные дела возбуждены по статьям 116 (побои) и 213 (хулиганство) Уголовного кодекса России.

Посольство Таджикистана в России ранее сообщало, что задержанными остаются 14 таджикских граждан. «В отношении граждан Таджикистана возбуждены только административные дела. Если у кого-то будут обнаружены нарушения с документами, они будут депортированы», - сообщил официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

Между тем, российские правозащитники заявляют, что выявили нарушения прав задержанных граждан Таджикистана в ОВД «Люблино».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва» на юго-востоке столицы и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан этой республики.

«Мы обратились в МВД с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва», а также провести проверку обоснованности действий сотрудников полиции, которые начали массовые задержания граждан Таджикистана после данного инцидента», - сообщил ТАСС заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров. «О результатах проверки мы просим проинформировать Совет», - добавил он.