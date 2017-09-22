Несмотря на то, что Таджикистан с населением всего 8 миллионов человек далеко отстает по численности населения от своих соседей, в частности от Узбекистана и Казахстана, в стране наблюдается самый высокий уровень рождаемости в Центральной Азии. По иронии судьбы Таджикистан является и единственной страной в регионе, которая официально пропагандирует контроль над рождаемостью и советует семьям меньше рожать.

В попытке больше узнать о закрытой части семейной жизни в Таджикистане, мы поговорили с доктором Синтией Бакли, профессором социологии в Университете штата Иллинойс, Урбана-Шампейн. Профессор Бакли исследовала культуру использования контрацептивов в Таджикистане и в своем интервью часто цитирует таджикских женщин и приводит примеры из реальной жизни.

- Есть ли у вас данные об уровне рождаемости в Таджикистане в последние годы?

- Из данных Агентства по статистике Республики Таджикистан можно увидеть, что, хотя цифры по областям различаются, тенденция в целом по стране за последние 15 лет остается довольно постоянной — от 26 до 28 рождений на 1 000 человек. Эти данные значительно превосходят среднюю рождаемость по миру — 19,2 (2015). Тем не менее, официальная статистика свидетельствует о снижении уровня рождаемости. Но эта статистика расходится с цифрами Всемирного банка. Данные Всемирного банка показывают от 28,9 до 30,9 рождений за 2000—2015 годы. Такое несоответствие, возможно, отражает разницу в предполагаемой миграции населения за этот же период.

Более часто используемым показателем рождаемости является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который считается более точной оценкой рождаемости и указывает на среднее число рождений у одной женщины за всю ее жизнь согласно существующим уровням рождаемости в каждом возрасте. Основываясь на данных международной базы Бюро переписей США, такая гипотетическая когортная мера значительно снизилась в Таджикистане — от 3,4 детей в среднем до 2,7 детей в период с 2000 по 2015 год. В год получения независимости, в 1991 году, СКР в Таджикистане составлял 5,2 детей. СКР может вводить в заблуждение, поскольку не отражает фактическую когорту женщин при их переходе за репродуктивный возраст.

Тем не менее, за последние 15 лет и, возможно, даже после обретения независимости в 1991 году рождаемость в Таджикистане показывает здоровые темпы ежегодного прироста населения по всей стране, хотя в Бадахшане в последние годы наблюдается сокращение численности населения.

- В Таджикистане наблюдается самый высокий уровень рождаемости в Центральной Азии, хотя это единственная страна в регионе, которая официально продвигает политику контроля над рождаемостью. Государственная политика не срабатывает?

- Думаю, государственная политика сработала. Благодаря ей, а также международной помощи показатели использования противозачаточных средств резко возросли. Мои исследования показывают, что медицинские работники сделали большое дело в пропаганде использования контрацепции среди женщин для увеличения интервала между родами и прекращения родов. В опросах 70% или более опрошенных во всех возрастных группах старше 20 лет показали, что слышали о современных методах контрацепции. Более половины всех замужних женщин, имеющих хотя бы одного ребенка, намерены использовать контрацепцию. Увеличение интервала между родами, а также прекращение родов привели к уменьшению размера семьи. Если сравнивать с соседями, то сокращение СКР в Таджикистане и Узбекистане было значительным, и сегодня уровень СКР в Таджикистане и Кыргызстане практически один.

- Таким образом, мы пришли от пяти детей в начале 90-х до чуть менее трех. Стали ли люди действительно считать, что детей в семье может быть меньше, и если да или нет, то почему?

- СКР, который представляет собой гипотетическую оценку общего количества детей у одной женщины, показывает явное снижение размера семьи в Таджикистане. Брак остается почти универсальным, и люди явно предпочитают зачать ребенка сразу после вступления в брак. Семьи из трех и четырех детей, а не шести-семи детей сегодня намного более распространены в Таджикистане. Предпочтения варьируются в зависимости от региона: сельские семьи выражают желание иметь большее количество детей по сравнению с городскими, а жители столицы стремятся к меньшему количеству детей.

По всему миру мы видим, что, как только население получает знания о контрацепции и доступ к этим средствам, размеры семьи редко, если вообще когда-нибудь, возвращаются к уровням, существовавшим до распространения контрацепции. Три фактора, как правило, снижают рождаемость до постоянных уровней. Во-первых, на снижение влияет рост затрат (или инвестиций) на детей (образование, товары, услуги и т.д.), что может уменьшить количество желаемых детей. Во-вторых, снижение рождаемости достигается через понимание того, что важно делать интервал в рождении детей для здоровья матери и ребенка. Наконец, в большинстве стран мира снижение рождаемости связано с увеличением статуса женщин, в том числе с повышением уровня образования и профессионального развития. В Таджикистане первые два фактора явно работают. Третий фактор по-прежнему трудно оценить, и он, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения.

- Как влияет на семьи желание зачать ребенка сразу после вступления в брак?

- Согласно моим исследованиям, несколько факторов побуждают женщин зачать детей сразу после вступления в брак. В их число входит и давление со стороны свекрови, которая сразу же хочет внуков, и давление со стороны общества, которому невеста должна «доказать» свою фертильность.

Вдобавок к этим культурным факторам, свою роль играют предубеждения о том, что использование контрацептивов может привести к бесплодию. Такое мнение на самом деле распространено. Люди думают, что контрацепцию следует применять только после рождения первого или второго ребенка.

Предварительные исследования показывают, что женщины меньше склонны использовать контрацепцию для увеличения интервала между рождением детей, если в семье первой рождается девочка. Говорит ли это о том, что в семьях, где первый ребенок — сын, меньше волнуются о рисках дальнейшего бесплодия? Возможно, но это требует дальнейшего изучения.

Но данные свидетельствуют, что все эти факторы, способствующие раннему зачатию ребенка, играют все более заметную роль.

Молодые женщины в Таджикистане рожают своего первого ребенка чаще всего в течение 12 месяцев после брака. Согласно демографическому и медицинскому опросу в стране, у 43% женщин в возрасте 25–29 лет первые роды происходили в течение первых 12 месяцев брака, и только у 35,3% женщин в возрасте 40–44 дети рождались в первый год брака.

Мы проводили беседы с женщинами в рамках фокус-групп, в ходе которых стало очевидно, что ранние браки в Таджикистане неразрывно связаны с сильными социальными ожиданиями рождения ребенка вскоре после свадьбы.

Вот, например, ознакомьтесь с отобранными мнениями замужних женщин, которые отражают настроение большинства респонденток:

«О контрацептивах не разговаривают с женщинами, которые еще не рожали. Это очень неуместно».

«Молодые семьи должны рожать как можно скорее. Им не нужна информация о контрацептивах. Ни мать, ни свекровь, ни тем более муж не позволит молодой невесте использовать противозачаточные средства».

«Лучше сразу родить. Врачи не будут обсуждать контрацептивы с женщинами, которые еще не рожали. Медицинский персонал расскажет об этом после родов или через 3-4 года после свадьбы».

«После родов медицинский персонал родильных домов обсудит темы, связанные с планированием семьи и контрацепции. Этого достаточно, и так и должно быть».

- За последние два десятилетия международное сообщество потратило миллионы долларов США на внедрение культуры использования контрацептивов в стране, и теперь, например, таблетки распространяются в больницах бесплатно и без коррупционных схем продажи. Есть ли у нас другие примеры успешных кампаний по использованию контрацептивов? Например, изменилась ли культура планирования семьи?

- Из разговоров с женщинами в рамках фокус-групп можно сделать вывод, что для женщин в Таджикистане улучшение репродуктивного здоровья является важным вопросом:

«Наши женщины раньше рожали много, и мы не знали о контрацептивах. Теперь я говорю своим невесткам не рожать так много, а воспитывать детей, потому что в настоящее время очень сложно воспитывать детей». Мать семи детей, 45 лет.

«Сейчас, если вы рожаете, наши местные врачи скажут вам соблюдать интервал между рождением детей. Они говорят, чтобы вы не рожали два года после рождения ребенка, так как это вредно для здоровья. Когда я вышла замуж в 1993 году, такого не говорили. Я родила своих детей одного за другим. В то время я не думала о детях, я думала о себе. Я страдала». Мать пятерых детей, 37 лет.

«Раньше было трудно получить противозачаточные средства, теперь это проще. Раньше женщины рожали больше детей, теперь большинство из них планируют свою беременность. Они хотят меньше детей. Кроме того, услуги по планированию семьи предоставляются бесплатно». Мать одного ребенка, 27 лет.

Кроме улучшения планирования семьи, заметно растет и осведомленность женщин о проблемах сексуального здоровья и рисках ВИЧ/СПИД. К сожалению, эта информация, по-видимому, чаще доступна только замужним женщинам, что указывает на то, что молодые и незамужние остаются вне поля информации.

- Увеличилось ли количество абортов среди замужних женщин? В какой степени аборт доступен в культурном и финансовом плане? Есть ли у нас еще много «незапланированных и нежелательных младенцев»?

- Официальные данные Таджикистана свидетельствуют о быстром снижении уровня абортов, с 14,8 в среднем на 1000 женщин в репродуктивном возрасте 15–49 лет до 7,5 в период с 2000 по 2015 год. Сокращение абортов стало возможным из-за информационных кампаний и использования контрацептивов. В нашем исследовании женщины упоминали о том, что аборты на ранних сроках беременности более желательны, что отражает некоторую стигматизацию абортов на поздних сроках.

- В родильных домах в Таджикистане условия и обслуживание оставляют желать лучшего, кроме того есть проблема коррупции. Делает ли что-то правительство или доноры для решения этой проблемы?

- Существуют некоторые программы для повышения качества стационарного ухода и условий, а также облегчения родов и улучшения регистрации рождений. Тем не менее, проблемы женского здоровья на самом деле не являются приоритетом у властей, поэтому я подозреваю, что родильные дома могут по-прежнему сталкиваться с проблемами с устаревшей инфраструктурой, укомплектованием персоналом и финансированием.