В Москве открылась Аллея правителей, которая создана в сквере, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе выполнил скульптор Зураб Церетели. В экспозиции представлены бюсты советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, пишет Газета.ру.

В Кремле не комментируют установку памятника Сталину на Аллее правителей в Москве, сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, честно говоря, что открывается Аллея правителей в Москве, не знаю, где она открывается и что это за аллея. Ничего не могу сказать. Если там речь идет по этому вопросу лучше обращаться в Российское военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором проекта», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к установке бюста Сталина в центре Москвы.

Церемония открытия «Аллеи Правителей» ХХ века в Москве, 22 сентября 2017 года РИА «Новости» 1 /8

Тем временем, автор скульптур Зураб Церетели заявил о готовности создать бюст президента России Владимира Путина для размещения на Аллее правителей в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«Я уже сделал памятник Путину, вы не ходите в музеи, и не смотрите. А чтобы его бюст установить в Аллее правителей — если они (власти столицы. — «Газета.Ru») захотят, да. Это не от меня зависит», — сказал скульптор.

При этом Церетели подчеркнул, что пока изготавливать бюст Путина рано, так как президент России находится в «добром здравии».