МИД Узбекистана разработал новую редакцию Консульского устава республики, позволяющую диппредставительствам оказывать финансовую помощь соотечественникам, оставшимся без средств за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Абдурахима Ходжаева.

«В новую редакцию устава включены такие нововведения, как предоставление гражданам Узбекистана, оказавшимся за рубежом без средств к существованию,финансово-материальной помощи за счет средств дипломатических представительств», — сказал Ходжаев на брифинге.

Нынешняя редакция Консульского устава Узбекистана, которая действует с 1996 года, данную норму не предусматривает.

Замминистра сообщил, что проект консульского устава в новой редакции внесен для рассмотрения в правительство.

«Новая редакция устава также предусматривает повышение персональной ответственности консульского должностного лица за ненадлежащее и несвоевременное рассмотрение обращений граждан», — уточнил Ходжаев.

Замглавы МИД Узбекистана напомнил, что в сентябре президент страны Шавкат Мирзиеев подписал распоряжение об усилении работы госорганов по решению проблем соотечественников, проживающих за рубежом.