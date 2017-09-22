АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- С 25 по 26 сентября в Душанбе пройдет культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга. В рамках данной миссии в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится концерт солистов оперы Мариинского театра. В концерте примут участие Виктория Ястребова и Владимир Целебровский. Начало в 18.00. Вход по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно будет получить в кассах театра 24 и 25 сентября бесплатно.

- 25 сентября в Таджикистан будет доставлена последняя группа паломников из Саудовской Аравии.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 СЕНТЯБРЯ

2008 - ООН обратилась к донорам, попросив выделить $34,7 миллиона на неотложную продовольственную помощь Таджикистану.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 СЕНТЯБРЯ

1951 – Родился писатель Неъматулло Худойбахш.

1952 – Родился уролог Абдурасул Гафуров.

1952 – Родился доктор медицинских наук Абдусамад Дустов.

1956 – Родился ученый Давлатали Холов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер в западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/c. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла..

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 23-25 тепла.