АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23-24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 23 сентября в ТЦ «Душанбе Молл» (Ашан) в 16:00 состоится Концерт столичных музыкальных исполнителей в рамках Фестиваля Еды, организатором которого выступает рекламное агентство «PurNur», при главном партнёрстве RC Cola.

- 23 сентября в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. Айни в 18.00 состоится балет-оратория Ф. Бахора «Макоми Ишк».

- 24 сентября в Душанбе состоится открытие дней культуры Российской Федерации в Республике Таджикистан. Начало в 18:00 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. Айни.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 СЕНТЯБРЯ

1991 - На чрезвычайной сессии Верховного Совета республики спикер парламента К. Аслонов подал в отставку, а председателем избран Рахмон Набиев.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 СЕНТЯБРЯ

Международный день глухонемых.

2004 - Таджикскому писателю Тимуру Зульфикарову в Москве вручена российская литературная премия «Ясная поляна» в номинации «Выдающееся художественное произведение русской литературы».

2010 - Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Махмадрузи Искандарова к России.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 СЕНТЯБРЯ

1931 – Родился Народный гафиз Таджикистана Аврод Бурхонов.

1947 – Родился экономист Тохир Абдуллоев.

1953 – Родился Начальник Главного управления по исполнению уголовных наказаний Изатулло Шарифов.

1954 – Родился Народный артист Таджикистана Асланшо Рахматуллоев.

1957 – Родился журналист Мардон Мухаммад.

1959 – Родился режиссер театра, народный деятель Таджикистана Бурхониддин Рачабов.

1960 – Родился журналист Мамадали Бахтиёр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 СЕНТЯБРЯ

1253-1325 – Родился персоязычный поэт Индии Амир Хусрав Дехлави.

1913-1971 – Родился писатель Арнолд Одинтсов.

1946 – Родился технических наук, профессор Исматбой Саидаминов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/c. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.