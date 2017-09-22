Центральная избирательная комиссия Кыргызстана сочинила и выпустила гимн к предстоящим выборам президента страны. Он называется «Сенин добушун – сенин келечегин! Твой выбор – твое будущее!», –сообщает Kaktus.media.



По задумке авторов, это информационный агитпоезд, знакомящий избирателей с этапами выборного процесса, особенностями новой избирательной модели, процедурой голосования. Содержательными компонентами агитпоезда являются: информация о полномочиях президента, о тайне голосования, противодействие подкупу, внимание к правам избирателям с ограниченными возможностями. В стране запущена акция «Захвати соседа!»: граждан призывают помочь соседям с особыми нуждами принять участие в голосовании.

В тексте гимна звучит призыв не оставаться равнодушным к будущему своей родины. В Центризбиркоме полагают, что гимн станет позитивным элементом выборного процесса.

Выборы президента пройдут в Кыргызстане 15 октября. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов, основные – экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов. На днях Казахстан получил ноту протеста от МИД соседа. Поводом как раз стало то, что Нурсултан Назарбаев встретился в Алматы с одним из этих кандидатов – Омурбеком Бабановым.