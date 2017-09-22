Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвёл итоги своей поездки в Алматы, сообщает официальный сайт главы государства - akorda.kz. По его словам, в городе созданы лучшие условия для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане.



Назарбаев отметил, что Алматы сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня.

"За годы независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений. По представленным мне данным, сегодня объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Алматы – донор республиканского бюджета, мегаполис демонстрирует лучшие показатели малого и среднего бизнеса по всей республике, - сообщил президент Казахстана.



По его мнению, в городе необходимо продолжать работу по озеленению и обеспечить полноценное функционирование арычной системы.



"Образованы два новых района: Алатауский и Наурызбайский, где созданы все необходимые условия для занятия бизнесом. Именно там сейчас находятся "точки роста" предпринимательской активности", – добавил Нурсултан Назарбаев.