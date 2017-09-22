Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центром исламоведения Таджикистана определил порядок проведения траурных церемоний и выражения соболезнований.

Иногда государство пытается ввести ограничения на традиции, которые складывались на территории нынешнего Таджикистана веками.

Комитет по делам религии разработал Положение, где подробно описано, как проводить похороны и как соблюдать траур. Брошюру отпечатали в типографии полумиллионным тиражом и на днях выставили на официальном сайте Комитета по делам религии.

Итак, что важно знать?

Похоронные и траурные обряды должны проходить согласно ханафитскому мазхабу, который в Таджикистане является официальным, традициям и обрядам всех местных народов и народностей Таджикистана, нормативно-правовым актам, в том числе действующему законодательству РТ.

Во втором разделе подробно описывается, что включает в себя понятие траурной церемонии. В нем даются инструкции, когда следует совершать погребальную молитву (джаноза) по усопшему, в зависимости от того, в какой отрезок дня скончался человек – до или после каждой из молитв – бомдод (утренний намаз), пешин (полуденный), аср (предвечерний), шом (вечерний) и хуфтан (ночной).

Оплата труда могильщиков производится родными покойного в присутствии уполномоченных лиц на местах.

В третьем разделе говорится о подготовке тела покойного к прощальному обряду (омовение, облачение в саван, выставление тела для прощания и т.п.).

Согласно Правилам, во время траура разрешается для утешения плакать, однако запрещаются громкие причитания, запрещено посыпать голову землей, рвать волосы, царапать лицо, а также заказывать специальную плакальщицу.

2. Брошюру отпечатали в типографии полумиллионным тиражом и на днях выставили на официальном сайте Комитета по делам религии. Фото Asia-Plus

Оставаться в доме умершего человека на ночь, за исключением детей и близких родственников, нельзя.

Близкие родственники умершего могут держать траур в течение трех дней. Согласно традициям мужчине в трауре разрешается надевать джома (халат) синего цвета, на голову тюбетейку и подпоясываться кушаком. Также он может обходиться без надевания халата и носить пояс поверх рубашки.

Женщинам во время траура разрешается надевать большой синий марлевый платок на голову, широкие платье и штаны синего цвета и подпоясываться платком.

А вот носить во время траура одежду черного цвета запрещается.

В следующих разделах очень подробно излагаются правила омовения и облачения покойного в саван (кафан), подготовки табута (гроба), проведения похоронного обряда. Согласно правилам, джаноза (погребальная молитва) совершается официальными имам-хатибами. Использовать микрофоны во время похоронных обрядов не разрешается.

После похорон не рекомендуется много времени сидеть в доме покойного с целью выражения соболезнования.

Жертвоприношение - атрибут поминок

Рассказать об истории поминальных обрядов мы попросили ученых-этнографов Академии наук Таджикистана. Они указывают, что не участвовали в разработке порядка проведения траурных церемоний и выражения соболезнований и их мнением никто не интересовался.

- Значительная часть древних обрядов, в том числе и поминальных, связана с доисламскими культами, - говорит ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша АН РТ

Зинатмо Юсуфбекова. - Погребально-поминальные обряды регионов Таджикистана тесно переплетаются с традиционными и исламскими ритуальными нормами.

По словам специалистов, поминальные обычаи каждого из регионов Таджикистана имеют свою специфику. Но всех объединяет культ предков, например жертвенный характер пищи.

- С древнейших времен и до сегодняшних дней в регионах Таджикистана сохранился обычай жертвоприношения, приуроченного к определенным датам смерти человека, - говорит старший научный сотрудник Института истории АН, этнограф Мумина Шовалиева. – В одних регионах существует семидневный запрет на приготовление пищи в доме покойного, в других это всего три дня. У таджиков некоторых регионов считалось, что, если человек когда-нибудь зарезал барана с богоугодной целью, на том свете баран подойдет к мосту, ведущему в рай, и перевезет человека на себе.

Плакальщицы, похоронные танцы и еда

1. Миниатюра «Похороны Искандера. “Шахнаме” Фирдоуси» переписана в 1556 г. персидским художником Мухаммедом Мурадом Самарканди (работал в конце XVI – нач. XVII в.)

Этнографы указывают, что согласно погребально-поминальным обрядам практически во всех регионах Таджикистана умирающего никогда не оставляли дома одного. После его смерти выражали скорбь, но ислам запрещает внешние формы ее проявления.

- У равнинных таджиков тело перед погребением обмывали профессиональные специалисты – мурдашуй, - говорит Шовалиева. - Но у горных таджиков нет таких специалистов.

Этнографы указывают, что раньше специальность «мурдашуй» передавалась по наследству. Они жили в отдельных махаллях, могли жениться только на своих «коллегах по цеху», им нельзя было смотреть в глаза - идя по улице, при встрече с кем-либо они обязательно прикрывали лицо.

Шовалиева указала, что покойника обмывают специальными тряпичными перчатками, а вот, например, в кишлаке Чоркух (Исфара) это делают с помощью веточек базилика.

- После обмывания покойного заворачивали в саван, для мужчин это три полотна ткани, для женщин пять. В разных регионах похоронные носилки также имеют свои отличия, например на Памире в качестве носилок служит обычная деревянная лестница, сделанная из тополя, а в том же Чоркухе нет специальных носилок. Там заготавливают две палки по 2,4 м и двадцать палок длиной 1,1 м, их связывают шпагатом, чтобы получилась лестница. Палки должны быть обязательно из плодовых деревьев. В остальных регионах Таджикистана используют специальные носилки, которые хранятся на кладбище или в мечети. Сопровождать на кладбище умершего могут только мужчины.

По словам Юсуфбековой, во многих регионах Таджикистана сохранилась традиция бурного проявлении горя по умершему женщинами. В знак безграничного горя они расцарапывали себе лицо до крови, рвали на себе волосы, обрезали прядь волос или косу. Исследователи считают, что эта форма проявления горя является довольно древней, еще доисламской.

По словам собеседницы, во многих регионах Таджикистана, в том числе и на Памире, существует традиция приглашения специальных плакальщиц. Плакальщицы обладали хорошим голосом и знали много траурных песен.

- Зачастую плакальщицы приходили сами, без приглашения, и вместе с родственниками оплакивали умершего, - говорит специалист Института истории АН Мубина Махмудова. - Например, плакальщицы изображены на находках древнего Пенджикента и средневековых миниатюрах Самарканда. Одна из таких миниатюр - «Похороны Искандера. “Шахнаме” Фирдоуси», которая переписана в 1556 г. персидским художником Мухаммедом Мурадом Самарканди (работал в конце XVI – нач. XVII в.). Эта работа хранится в Институте востоковедения в Ташкенте.

Юсуфбекова отметила, что в некоторых селениях Памира сохранился такой доисламский обряд, как похоронные танцы – поймол (движение ног). Эмоциональное проявление горя и оплакивание являются остатками древних доисламских верований, и мусульманское духовенство всегда высказывалось против этих традиций, призывало не противиться божьей воле. На Памире же до сих пор сохранилась традиция мадохони (траурные песнопения мужчин на третий день)

- Практически во всех регионах поминки устраивались на третий, седьмой, сороковой день после похорон и в годовщину смерти, - говорит Шовалиева. - Поминальные мероприятия практически во всех религиях сопровождаются угощениями и приготовлением определенных видов еды. Сейчас в некоторых регионах поминки превратили в пышные трапезы, это даже стало объектом соперничества.

В дни поминок в горных регионах всегда готовят шурпу, отваривают мясо заколотого животного и подают гостям мясной бульон с луком и кусками мяса без овощей. В северных регионах готовят плов. Сладости на стол не ставились. Сейчас даже торты ставят. Обязательным атрибутом являлось приготовление чалпака (жаренные в масле лепешки) и халвои тар (поджаренная мука с добавлением воды и сахара). По обычаям считалось, что на поминках в воздухе обязательно должен витать запах пищи и дымка.

Черный цвет – под запрет?

Этнографы указывают, что в Таджикистане, как и во многих странах мира, каждый регион имеет свою одежду, отличающуюся по типу ткани, расцветке или сочетанию цветов, деталям и стилю пошива. Костюмы всегда отличались в зависимости от социального статуса, делясь на праздничные и повседневные, свадебные и траурные. По их словам, это связано с историческими традициями определенного региона, в том числе сложившимися в результате естественной ассимиляции населения того или иного региона.

- В традиционном исламе нет ношения черного в траур, - говорит Махмудова. - Арабы носят исключительно белое.

По словам этнографа, на Памире в траур носят неяркую одежду, она может быть с узорами и цветами, но различных неярких оттенков. В Файзабаде носят белое. В Гарме также надевают белое или новую одежду; главное, чтобы одежда не была яркой. В районах Южного Таджикистана нет определенного типа траурной одежды. Люди носят обычную, повседневную одежду.

- В Центральном Таджикистане в XIX - начале XX века молодые женщины носили траурную одежду из черного атласа с синими узорами, - говорит Махмудова. - Шаровары тоже темного цвета. Они заправлялись в ичиги, которые носились с калошами. Поверх надевался халат темной расцветки, на голову накидывался белый платок. Никаких украшений не было и нет, потому что надевать их при трауре не полагается. Кстати, ношение украшений при трауре не положено во всех регионах Таджикистана.

В Северном Таджикистане траурная одежда как мужчин, так и женщин - обязательно черного или темно-синего цвета. Женщины поверх платья темного цвета надевают халат, зачастую черного цвета, и обязательно опоясываются кушаком – фута. Фута – это четыре метра ткани белого цвета. Ранее фута носили мужчины, отправляясь в дальнюю дорогу. Фута использовалась в качестве покрывала в бане, а в случае смерти она могла быть использована в качестве савана. Сейчас фута является атрибутом траурного костюма у женщин Северного Таджикистана. Во время оплакивания усопшего женщины держатся рукой за свой пояс-фута. А близкие мужчины обязательно опираются на специально заготовленные палки с куском белой ткани, и сорок дней эти палки оставляются у ворот дома умершего.

- Раньше мужчины в Северном Таджикистане на траурные мероприятия обязательно надевали халаты (банорас) именно синего цвета, но с конца 90-х годов их сменили черные бархатные халаты с ватной подкладкой, - говорит этнограф.

Вместо резюме

По словам этнографа Сафара Саидова, прежде чем разрабатывать какие-то правила, необходимо консультироваться со специалистами-этнографами, потому что отталкиваться нужно не только от религии, но и от многовековых традиций народа.

Но, к слову, о религии…

- Проведение поминок в определенный срок во всех религиях всегда сопровождается трапезой. Люди собираются за столом или дастарханом и вспоминают умершего. Пусть это будет без излишеств, но как можно это запретить? Или то же ношение одежды определенного цвета, оплакивание умершего и эмоциональное выражение скорби?

Специалисты недоумевают. А мы посмотрим, как заработают новые нормы, будут ли они, как предполагалось, рекомендациями или все же будут насаждаться.