Шведская телекоммуникационная компания Telia заплатит многомиллионный штраф за взятки, которыми она поддерживала свой бизнес вУзбекистане. Об этом сообщаетBloomberg (также см. пресс-релиз компании). Такое решение она приняла в связи с расследованием, проводившимся против нее в США.

Общая сумма выплат составит $965 млн. Деньги пойдут Министерству юстиции США, американской Комиссия по ценным бумагам и биржам (как доход от незаконной сделки), и прокуратурам стран, которые также расследовали дело о коррупции – Швеции и Нидерландов.

В США расследование велось в рамках Закона о коррупции за рубежом, который распространяется на преступления, совершенные в других государствах. 21 сентября компания Coscom (узбекское подразделение Telia) признала свою вину. Ее материнская компания заключила сделку с американскими властями, согласившись исполнить штрафные санкции.

Соглашение утвердил суд Нью-Йорка. Оно также допускает продолжение расследования и привлечение к ответственности отдельных лиц. Компания, со своей стороны, обязалась сотрудничать с властями.

Это первое крупное дело о коррупции за рубежом, доведенное до конца при администрации Дональда Трампа. «Применение этого закона и борьба с экономической преступностью будет продолжена», – заявил исполняющий обязанности министра юстиции Кеннет Бланко.

Переговоры о сделке велись с прошлого года. Ранее правительство СШАтребовало большего штрафа – $1,4 млрд. Компания тогда ответила, что готова нести ответственность за нарушения, но сумма слишком велика.

Комментируя нынешнее решение, глава Telia Йохан Деннелинд заявил, что оно позволит «закрыть неудачную главу в истории компании». «С 2013 года новый совет директоров и менеджмент много сделали для того, чтобы разобраться в том, что пошло не так, исправить ошибки и вернуть доверие акционеров», – отметил он.

Директор добавил, что Telia улучшила корпоративную культуру. Штраф, по его словам, стал «болезненным напоминанием о том, что произойдет, если нарушать правила».

Компания Telia пришла в Узбекистан в 2007 году, купив там местного оператора Coscom. Согласно материалам суда, покупка стала возможной благодаря взятке, выплаченной офшорной фирме Takilant – структуре, подконтрольной Гаянэ Авакян, близкой подруге дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В частности, Telia передала Takilant 26% акций Coscom, а через несколько лет выкупила большинство этой доли за $220 млн (хотя ранее, согласно источнику, стороны договаривались о меньшей сумме).

Кроме того, компания дала взятку в $55 млн за дополнительный доступ к частотам. В общей сложности, как призналась Telia, с 2007 по 2010 годы коррупционные выплаты Takilant составили $331 млн. Менеджеры шведской компании подумывали о новых взятках даже в 2012 году, хотя история о коррупции уже получила огласку в европейской прессе.

В рамках международных расследований были также заморожены более $850 млн на счетах в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии и Ирландии. Предполагается, что это деньги, отмывавшиеся для Гульнары Каримовой, а также взятки от Telia и других зарубежных операторов, работавших в Узбекистане. Расследование в США велось и против компаний Vimpelcom и МТС, которых также заподозрили в крупных выплатах Takilant. В начале 2016 года Vimpelcom признала вину, заключила сделку с Министерством юстиции США и согласилась выплатить штрафов на $795 млн.