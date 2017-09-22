За десять лет в рамках реализуемой с 2007 года госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в страну вернулись 584,9 тыс. человек, сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.

За указанный период чаще всего переселялись в Россию соотечественники с Украины (38,8%), из Казахстана (20,6%), Узбекистана (12,1%), Молдавии (8,5%), Армении (7,2%), Таджикистана (5,8%) и Киргизии (2,9%).

С января по июль 2017 года в Россию прибыли 71,4 тыс. соотечественников и членов их семей (в аналогичный период 2016 года — 88 тыс. человек).

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал RT, что таких результатов удалось достичь именно благодаря упомянутой госпрограмме.

Для участия в ней соотечественникам необходимо подтвердить свой легальный статус и доказать факт рождения в России.

Все необходимые документы желающие вернуться на родину могут подать в странах по месту пребывания, выбрав регион России, в котором реализуется проект, отмечает он.

«Если документы проходят проверку и в том субъекте России, который выбрал человек, есть рабочее место для него, то он может переезжать. Ему и всем членам его семьи выдаются подъёмные деньги вместе с оплатой расходов на транспорт. На Дальнем Востоке эта сумма составляла более 100 тыс. рублей на каждого человека», — объяснил эксперт.

Процедура получения гражданства в таком случае проводится в ускоренном режиме и занимает от 4 до 6 месяцев (обычно на это уходит 6-7 лет). Переселенцам предоставляется ряд льгот, в том числе право на беспошлинный провоз имущества, а также бесплатная медицинская помощь.

По состоянию на июнь 2017 года, в этой программе участвовали 63 региона.