Иран представил новую баллистическую ракету Khorramshahr с дальностью полета 2 тыс. км в ходе военного парада в Тегеране. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на бригадного генерала Амира Али Хаджизадеха.

Ракету с названием Khorramshahr представили во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовали президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные.

По его словам, ракета Khorramshahr способна нести несколько боеголовок.

«Как вы видите, ракета стала меньше в размерах, точнее и будет готова к использованию в ближайшее время», — пояснил бригадный генерал.

На параде в Тегеране также присутствовали президент исламской республики Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

Ранее Роухани заявил, что страна намерена усилить возможности ракетного комплекса. По его словам, "ни одна страна" не помешает Тегерану развивать свой ракетный потенциал.