В России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Всего, по данным агентства, эвакуировали более тысячи зданий в 80 городах. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Волна эвакуаций после анонимных звонков началась 11 сентября. В десятках российских городов эвакуировали школы, университеты, административные здания, гостиницы, аэропорты, вокзалы и торговые центры.

После эвакуаций в регионах возбудили дела о ложном сообщении об угрозе.

По данным РБК, источник массовых звонков о минировании в разных городах России находился в Брюсселе.

По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков.