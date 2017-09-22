Повар, варивший плов на свадьбе сына бывшего директора Национальной библиотеке. Рассказал, что готовил еду на 400 человек. И этого не хватило. Сам уволенный в августе Сайфиддин Назарзода потребовал вызвать в суд тех, кто ел этот плов и тайно снимал все на камеру.

В суде района Исмоили Сомони города Душанбе проходит процесс по делу о нарушении закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана обвиняет в нарушении закона бывшего директора Национальной библиотеки Сайфиддина Назарзода.

Напомним, Сайфиддин Назарзода был уволен президентом с поста директора в середине августа. В указе не объяснились причины увольнения, но как сообщали источники в правительстве, чиновник был снят с должности за пышную свадьбу, которую он организовал своему сыну.

Это первое административное дело в отношении госслужащего, который, по мнению сотрудников антикоррупционного ведомства, пренебрег правилами проведения свадебных торжеств.

Сотрудники антикоррупционного агентства настаивают на том, что Сайфиддин Назарзода пригласил на свадьбу своего сына Фирдавса в столичный ресторан «Шоира Люкс» свыше 300 гостей, несмотря на то, что по закону количество гостей не должно превышать 150 человек.

Административное дело возбуждено и против бывшего главы библиотеки Тоджиддина Хабибуллоева, свата Сайфиддина Назарзода.

Сайфиддин Назарзода 21 сентября на заседании суда заявил, что «оши нахор» был организован родителями невесты, сам он был среди лиц, принимающих гостей у ресторана. По его словам, на празднество в доме жениха были приглашены 50 человек, а на «оши нахор» - 70. Это подтвердил и сват экс-директора НБТ - Тоджиддин Хабибуллоев.

Сегодня на процессе была заслушана аудиозапись повара Рахматулло, который готовил еду на свадьбе. Запись предоставили сотрудники антикоррупционного агентства.

По словам повара, он приготовил сначала плов на 400 человек, заложив в казаны 42 кг риса. «Но плова на всех не хватило. Хозяева свадьбы для своих VIP-гостей из другого ресторана привезли еще жаркое из мяса. Хозяином торжества был директором Национальной библиотеки, так как я повар столовой этой библиотеки, за свои услуги я попросил у него оплату в 400 сомони», - говорил человек на записи, предоставленной в суде. Фамилия повара не называлась.

Сам Назарзода попросил суд пригласить всех тех сотрудников антикоррупционного агентства, которые снимали происходящее на свадьбе. По его словам, их было пятеро, но в суд пришел только один. Назарзода настаивает на том, что они все пятеро ели плов, пересаживаясь с места на место, и все снимали на камеру. Также бывший глава библиотеки попросил в качестве вещественных доказательств предъявить камеру, на которую велась съемка.

Назарзода еще вчера заявил, что сотрудники антикоррупционного ведомства без приглашения зашли в ресторан, ели плов и одновременно снимали гостей «оши нахор» на видеокамеру. Как сообщали СМИ, по его словам, они преднамеренно снимали некоторых гостей по несколько раз, чтобы потом обвинить его в нарушении закона. Но сотрудники Агентство по финансовому контрою и борьбе с коррупцией в суде заявили, что они даже не притронулись к еде.

Административное дело возбуждено и против бывшего главы библиотеки Тоджиддина Хабибуллоева, свата Сайфиддина Назарзода.

Сын Хабибуллоева, Шохиддин, сегодня в суде также заявил, что все мероприятие было в рамках закона. «От нас было гостей около 70 человек, хотя мы имели право позвать 100 гостей. Столько было у Назарзода. Мы заплатили ресторану «Сарез», где проходил оши нахор, 2000 сомони на двоих. И плов мы готовили на все 200 человек из 35 кг риса и 30 кг моркови», - заявил в суде Шохиддин Хабибуллоев.

Между тем, вчера, как сообщало Радио «Озоди», Сайфиддин Назарзода 21 сентября на заседании суда заявил, что «оши нахор» был организован родителями невесты, сам он был среди лиц, принимающих гостей у ресторана. По его словам, на празднество в доме жениха были приглашены 50 человек, а на «оши нахор» - 70. Это подтвердил и сват экс-директора НБТ - Тоджиддин Хабибуллоев.

О нарушениях норм закона Сайфиддином Назарзода, допущенных им на свадьбе сына, также рассказывалось в сюжете новостной программы «Ахбор» на телеканале «Точикистон» 8 августа.

Сайфиддин Назарзода после выхода репортажа на госканале заявил, что он не нарушал закон, а обвинения в его адрес являются происками его врагов. Он подал иск на телеканал «Точикистон» за клевету.

60-летний Сайфиддин Назарзода был назначен директором библиотеки в декабре 2014 года. В середине июля этого года Назарзода был избран членом-корреспондентом Академии наук.

В начале сентября в Таджикистане вступили поправки в закон «Об упорядочении традиций», которые ужесточили требования к проведению обрядов и торжеств. Штрафы за нарушения данного закона были повышены в разы. Чиновников, нарушивших закон, теперь ждет не только штраф, но и увольнение с должности.

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