Как минимум восемь груженных дизельным топливом северокорейских танкеров, которые в этом году отплыли из России, отправились в КНДР, хотя официально должны были следовать в другие порты, пишет Рейтер. По словам американских чиновников, Пхеньян часто использует подобные приемы для обхода санкций.

Рейтер не располагает сведениями о том, что суда, перемещения которых отражены в данных мониторинга в информационных системах Рейтер, нарушили закон. Судну при определенных обстоятельствах не запрещено менять пункт назначения после пересечения российской границы. Такое решение может принять капитан, судовладелец или получатель груза.

Рейтер не располагает информацией, выгружал ли какой-то из восьми танкеров топливо в Северной Корее.

Однако американские чиновники говорят, что изменение пункта назначения на полпути - одна из характерных особенностей тактики, применяемой Северной Кореей для обхода международных торговых санкций, введенных из-за военных программ Пхеньяна.

Смена маршрута и сложная цепочка различных фирм-грузовладельцев, в том числе офшорных, которые участвуют в поставках, может затруднить попытки проверить, сколько топлива поставляется Северной Корее и соблюдаются ли ограничения на импорт в рамках санкций ООН.

“В рамках усилий Северной Кореи, направленных на получение дохода, режим использует сети морских перевозок для импорта и экспорта товаров”, - сказал в сентябре помощник министра финансов США Маршалл С. Биллингсли комитету Палаты представителей по иностранным делам.

“Северная Корея использует обманные действия, чтобы скрыть истинное происхождение этих товаров. Было обнаружено, что Пхеньян регулярно искажает идентификационные обозначения и документацию судов”.

Вояж Ma Du San

Восемь танкеров, информация о которых отражена в мониторинговых данных, вышли из порта Владивосток и порта Восточный рядом с Находкой и указали Китай или Южную Корею в качестве пунктов назначения в Информационной системе государственного портового контроля.

Покинув Россию, они оказались вблизи северокорейских портов Кимчхэк, Чхонджин, Хыннам и Раджин. Ни одно из судов не было зафиксировано спутниковыми системами в Китае, а большинство вернулось в Россию снова.

Все они были загружены дизельным топливом, сообщил источник в компании, обслуживающей суда во Владивостоке. Их грузоподъемность составляла от 500 до 2.000 тонн, согласно поданным в российские порты документам.

Одним из судов было Ma Du San, которым владеет северокорейская компания Korea Kyongun Shipping Co. На терминале Первая речка, принадлежащем российской Независимой нефтегазовой компании (ННК), на Ma Du San загрузили 545 тонн судового топлива.

В распоряжении Рейтер есть коносамент Ma Du San, датированный 19 мая - транспортная накладная, выдаваемая перевозчиком груза грузовладельцу. Согласно ему, топливо, погруженное на Ma Du San, поступило с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, которым владеет ННК.

Танкер вышел из порта 20 мая. Согласно документам, зарегистрированным в российской Информационной системе государственного портового контроля, следующим пунктом назначения судна должен был стать китайский порт Чжаньцзян, а согласно накладной - южнокорейский Пусан.

Однако после выхода из Владивостока танкер был замечен в границах северокорейского порта Кимчхэк. Остальные семь судов - в окрестностях других северокорейских портов. Северокорейские суда периодически отключают транспондеры, и в это время спутники не могут отслеживать их перемещения, сказали американские чиновники.

Обвинения, изложенные в двух постановлениях о введении санкций министерства финансов США и иске, поданном правительством США, совпадают с данными о Ma Du San, полученными Рейтер, хотя в американских документах не упоминается название танкера.

Санкционный список

Минфин США 1 июня внес ННК в свой санкционный список, заявив, что компания поставляла нефть в Северную Корею и могла быть причастна к нарушению режима санкций.

ННК принадлежит Эдуарду Худайнатову - бывшему президенту крупнейшей российской нефтяной компании Роснефть.

Американское правительство 22 августа также ввело санкции против еще двух компаний, зарегистрированных в Сингапуре - Transatlantic Partners и Velmur Management Pte. Ltd.

В судебном иске, поданном 22 августа, компании обвинялись в том, что при покупке нефтепродуктов отмывали деньги от лица попавших под санкции северокорейских банков. В обоснование иска приводятся транзакции, а также транспортная накладная от 19 мая на груз с судовым топливом, погруженным ННК-Приморнефтепродукт во Владивостоке - та же дата, что и в накладной на груз Ma Du San.

Андрей Сербин, который представляет Transatlantic Partners, сказал, что компания не получала платежей от находящихся под санкциями банков и что после погрузки права собственности на топливо по договору перешли другой компании.

“Мы продавали топливо в страны Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Вьетнам и другие). Velmur Management продал топливо нам, мы продали топливо китайской компании”, - сказал о нескольких поставках Сербин, в отношении которого правительство США ввело санкции за “операции в энергетической отрасли северокорейской экономики” и закупку топлива для КНДР.

“Когда они (суда) зашли уже за 12-мильную зону, капитан может переделывать их (документы) как хочет и ехать, куда хочет. Мы никак не можем их контролировать”, - сказал он, добавив, что сейчас все счета компании заблокированы и она не ведет финансовую деятельность.

Сербин не назвал судов, на которые попадало проданное Transatlantic Partners топливо, но источник в компании, которая занимается обслуживанием судов во Владивостоке, сообщила, что Ma Du San был среди них.

Как следует из накладной, получателем груза Ma Du San была компания под названием LLC Sky Shipping Limited. Рейтер не смог найти никаких сведений о такой компании.

“Velmur Management, как компания-трейдер, не могла знать, в каком направлении отгружается газойль и тем более не совершала умышленные действия, которые помогали Transatlantic Partners обойти санкции”, - сообщила Velmur Management Рейтер в официальном заявлении, поступившим на почту.

ННК не ответила на запрос о комментарии. Ее “родительская” компания - зарегистрированная на Бермудских островах Alliance Oil Company Ltd - в пресс-релизе 21 июня отрицала, что ее структуры имели какие-либо договорные отношения с северокорейскими компаниями. Так же компания отмечала, что ННК готовится оспаривать свое включение в санкционный лист.

Министерство финансов и Госдепартамент США отказались ответить на вопросы, касающиеся собранных Рейтер данных.

Российский МИД не ответил на вопросы об экспорте топлива в Северную Корею, но заявил, что Россия соблюдает режим санкций. Российская таможенная служба сообщила, что не может предоставить информацию о перемещении товаров через российскую границу.

В течение полутора месяцев после введения санкций против ННК все северокорейские суда, находившиеся на тот момент в порту Владивосток, покинули его, свидетельствуют мониторинговые данные.

Грузов у них на борту при отплытии не было, сказал сотрудник одной транспортной компании во Владивостоке. Документы, с которыми ознакомился Рейтер, подтверждают, что как минимум три судна ушли летом из Владивостока пустыми.

Россия поставляет нефть и нефтепродукты в Северную Корею в гораздо меньшем объеме, чем Китай, который является единственным крупным союзником Пхеньяна. Пекин принимал меры для сокращения поставок, однако товарооборот России с Северной Кореей вырос более чем вдвое в первом квартале 2017 года - до $31,4 миллиона в годовом выражении.

Торговым отношениям Москвы с Пхеньяном уделяется пристальное внимание после серии ракетных пусков, проведенных Северной Кореей, и предполагаемого испытания водородной бомбы.