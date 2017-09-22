Узбекские специалисты изучают опыт своих таджикских коллег в сфере образования взрослых. Об этом 21 сентября депутатам нижней палаты парламента Таджикистана сообщил региональный директор института по сотрудничеству ассоциации германских университетов по Центральной Азии Леван Квачадзе.

Леван Квачадзе подчеркнул, что на основе принятого в Таджикистане закона «Об образовании взрослых» министерство образования Узбекистана подготовило свой проект закона «Об образования взрослых», который на сегодняшний день находится на рассмотрения узбекского правительства, сообщает пресс-служба парламента РТ.

Нижняя палата парламента Таджикистана в конце октября 2016 года приняла закон «Об образовании взрослых», согласно которому в республике могут вручать свидетельство о профессиональной подготовке лицам, которые освоили те или иные профессии самостоятельно, не посещая профессиональные училища или колледжи.

Разработчик законопроекта – депутат, кандидат педагогических наук Нурулло Окилзода уверен, что принятие законопроекта послужит обеспечению работой тысячи граждан в республике и за ее пределами.

Спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров тогда заявил, что свыше 70 процентов таджикских трудовых мигрантов, находящихся в России, официально не имеют никакой профессии, не имеют документов, подтверждающих их профессиональную подготовку, но большинство из них владеют профессиями строителя, мастера по ремонту машин, парикмахеров и пр.

Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода заявила, что на сегодняшний день численность трудоспособного населения страны составляет около 5 миллионов человек. При этом министр отметила, что сегодня в стране и за ее пределами трудоустроены около 2,5 миллионов таджикистанцев.

Тагойзода отметила, что в данное количество также входят граждане РТ, находящиеся в трудовой миграции за пределами страны.