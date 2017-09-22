Сегодня, 22 сентября во всем мире отмечается Всемирный день без автомобиля, когда автолюбители пересаживаются на общественный транспорт, велосипеды или отправляются на работу пешком. Но в Душанбе, несмотря на ясное солнечное утро, многие улицы столицы были скованны пробками.

День без автомобилей призывает нас не просто оставить автомобиль дома на один день, чтобы дать возможность разгрузить городские улицы и снизить загрязнение атмосферы. Главная цель праздника не ограничивается пропагандой пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта. Главная цель подтолкнуть нас переосмыслить традиционные концепции передвижения и создать необходимые условия для развития городов, где появится возможность жить, работать и отдыхать в гармонии с природой и друг с другом.

Пока ни один из городов Таджикистана никогда не присоединялся к этой акции. Но есть у кого брать пример. Сегодня в нескольких городах Беларуси: Минск, Пинске, Новогрудке, Могилеве и Полоцке все водители смогут воспользоваться общественным транспортом абсолютно бесплатно, предъявив всего лишь права и техпаспорт на авто. Всего к акции «День без автомобиля» в этом году присоединился 31 город Беларуси, в прошлом году их было всего 19.

Первые Дни без автомобиля прошли еще в начале 1970-х, когда в мире разразился первый нефтяной кризис. Движение вновь активизировалось в 1990-е годы. Общеевропейский День без автомобиля был организован в 1999 году в рамках кампании «В городе без моей машины», которая и получила продолжение в виде Европейское Недели Мобильности.

В 2000 году сеть активистов и организаций - Всемирная Сеть движения без автомобилей провела первый международный День без автомобиля. По данным Сети в 2016 году в акции «День без автомобиля» приняли участие более 2 тысяч городов в 46 странах мира.

О негативном влиянии автотранспорта на все живое более подробно можно почитать в нашем материале «Автоздоровье», перейдя по ссылке http://project208678.tilda.ws/avtozdorove