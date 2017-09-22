Представители Таджикистана завоевали еще три серебряные награды на 5-х Азиатских Играх в помещении, которые проходят в Ашхабаде.

На соревнованиях по борьбе на поясах Эмомназар Каримзода в стиле «казах куреси» (90 кг) и Фарход Аннакулов в стиле «пахлавани» (+90 кг) благополучно дошли до финала, и в финале уступили соперникам из Туркменистана и Ирана.

В борьбе «кураш» серебряную медаль завоевал Бехруз Ходжазода в весовой категории 73 кг, который уступил в решающем поединке узбекскому борцу Давлату Абраеву.

Ранее серебро в таэквондо выиграл Манучехр Неъматов, он проиграл борьбу за золото иранцу Мехди Исоки.

В активе сборной Таджикистана всего 23 медали, 19 из которых «бронза». В общекомандном зачете наша республика пока идет на 25-м месте. По количеству медалей она далеко опережает многие страны (7-е место), и в случае выигрыша хотя бы одной золотой награды, займет место, как минимум, в десятке лидеров. Специалисты предрекают первые места таджикских спортсменов в кикбоксинге и самбо.

Список всех медалистов Таджикистана на 5-х Азиатских Играх в помещении в Ашхабаде 22 сентября:

Серебро

Эмомназар Каримзода, борьба на поясах, стиль «казах куреси», 90 кг

Фарход Аннакулов, борьба на поясах, стиль «пахлавани», +90 кг

Бехруз Ходжазода, борьба «кураш», 73 кг

Манучехр Неъматов, таэквондо, 54 кг

Бронза

Махмад Миров, борьба на поясах, классический стиль, +100 кг

Худоёр Раджабзода, борьба на поясах, классический стиль, 65 кг

Достонбек Почоев, борьба на поясах, классический стиль, 90 кг

Оятулло Ходжаев, борьба на поясах, вольный стиль, 55 кг

Ибодулло Алибердизода, борьба на поясах, вольный стиль, 60 кг

Эркинбек Абдунабиев, борьба на поясах, вольный стиль, 65 кг

Масрур Мералишоев, борьба на поясах, стиль «пахлавани», 90 кг

Фирдавс Шарипов/Фирдавс Абдубахоров, джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Нигора Юсупова/Фирдавс Абдубахоров «Duo show» , джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Хушкадам Хусравов, борьба «кураш», 66 кг

Давлат Болтаев, муайтай (тайский бокс), 86 кг

Махмад Миров, туркменская национальная борьба, классический стиль, +100 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, классический стиль,

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, классический стиль, 100 кг

Хасан Ёриев, туркменская национальная борьба, классический стиль, 82 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, вольный стиль, +100 кг

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 100

Анушервон Навруззода, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 90 кг

Фаридун Курбонов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 57 кг