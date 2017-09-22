Российский Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает обучать мигрантов из СНГ в колледжах России на кредитной основе. Получившие образование в России граждане СНГ будут возвращаться на родину и применять свою квалификацию на благо стран региона.

ЦСР для обеспечения российского рынка квалифицированными кадрами из других стран предлагает обучать их в российских колледжах в кредит. Предполагается, что в течение срока выплаты они будут работать в России. Об этом говорится в докладе ЦСР, посвященном миграционной политике РФ до 2035 года.

«Целесообразно наладить подготовку рабочих кадров из числа мигрантов в России на основе существующих и создания новых учебных заведений системы среднего профессионального обучения. Это обеспечило бы необходимый уровень профессиональной и одновременно языковой подготовки. Обучение должно проводиться на кредитной основе с условием последующей отработки суммы кредита в России. Когда в дальнейшем граждане стран СНГ, получившие профессиональное образование в России, вернутся в свои страны, их профессиональный опыт и квалификация будут работать на развитие этих стран и тем самым повышать устойчивость экономического развития всего региона», - отмечают авторы предложения.

Специалисты ЦСР считают, что возведение таких барьеров на пути трудовых мигрантов, как сдача экзамена на знание русского языка, истории и законодательства России, способны лишь увести потоки трудовой миграции в теневой сектор.

Отметим, что на территории России на данный момент проживает и работает более одного миллиона граждан Таджикистана. Иными словами, каждый восьмой гражданин Таджикистана сегодня находится в России.

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