Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября проведет традиционную встречу с отечественными предпринимателями и инвесторами. Бизнесменам предлагают направить свои идеи и предложения для встречи.

День предпринимательства отмечается в Таджикистане, начиная с 2014 года. В этот день глава государства проводит встречи с представителями бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемы, волнующие предпринимателей страны.

В связи с запланированной встречей президента Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом и Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ предлагают бизнесменам направить до 30 сентября свои предложения и размышления относительно тем предстоящего мероприятия.

Ожидается, что в рамках встречи будут рассмотрены вопросы в сфере инвестиций и предпринимательства, промышленности, инфраструктуры, а также финансовом и банковском секторах.

В прошлом году Эмомали Рахмон не смог встретиться с бизнесменами, так как находился в Ереване на встрече глав государств-членов ОДКБ. На ставшей уже традиционной встрече президента заменил премьер-министр республики Кохир Расулзода.

По данным Госкоминвеста, в Таджикистане зарегистрировано около 300 тысяч субъектов предпринимательства.

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