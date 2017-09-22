По факту инцидента у торгового центра «Москва» полиция возбудила два уголовных дела. По данным «Коммерсанта», уголовные дела возбуждены по статьям 116 (побои) и 213 (хулиганство) Уголовного кодекса России.

В среду вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана, Навруза Зикирова. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. За него вступились другие работники. Ряд СМИ сообщает, что конфликт с охраной центра имел место, по данным других, работники торгового центра, в основном граждане Таджикистана, собрались на акцию протеста, но не собирались физически наказывать охранников.

Как сообщает «Коммерсант», пострадавший Зикиров в состоянии давать показания. По их результатам уже возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Уголовное дело по статье по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») возбуждено по факту инцидента, в результате которого полицейские задержали граждан Таджикистана. Пока его ход правоохранители не комментируют.

Посольство Таджикистана в России сообщало, что задержанными остаются 14 таджикских граждан. «В отношении граждан Таджикистана возбуждены только административные дела. Если у кого-то будут обнаружены нарушения с документами, они будут депортированы», - сообщил официальный представитель посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

Между тем, российские правозащитники заявляют, что выявили нарушения прав задержанных граждан Таджикистана в ОВД «Люблино».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва» на юго-востоке столицы и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан этой республики.

«Мы обратились в МВД с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва», а также провести проверку обоснованности действий сотрудников полиции, которые начали массовые задержания граждан Таджикистана после данного инцидента», - сообщил ТАСС заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров. «О результатах проверки мы просим проинформировать Совет», - добавил он.

Со своей стороны член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Денис Набиуллин сообщил ТАСС о том, что правозащитники осуществили проверку ОВД «Люблино» на предмет соблюдения прав задержанных граждан Таджикистана.

«В ходе проверки были выявлены нарушения прав задержанных. ОВД переполнено, 22 человека там содержатся уже сутки, при этом им не предоставляется питание. Кроме того, мы обнаружили еще 20 доставленных в ОВД граждан Таджикистана, которые уже не помещаются в камеры и находятся просто в холле отдела полиции», - рассказал член ОНК.

По его словам, некоторые задержанные утверждают, что не имели никакого отношения к инциденту у торгового центра «Москва», а были задержаны на рынке «Садовод», где работали продавцами. «Они утверждают, что полицейские задерживали их просто по факту наличия паспорта Таджикистана», - сообщил Набиуллин.

Он также заявил, что членов ОНК 30 минут не пускали в отделение, «хотя в соответствии с федеральным законом члены ОНК обладают правом беспрепятственного прохода на территорию отдела полиции». По словам Набиуллина, ответственный дежурный окружного управления не прибыл в отдел полиции для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход членов комиссии.