На 95-ом году жизни скончалась богатейшая женщина планеты, совладелица компании L`Oreal – Лилиан Беттанкур, сообщает Евроньюс.

Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в семье французского химика Эжена Шюлле. Он в 1909 году основал косметическую компанию LʼOréal. Когда в 1957 году Шюлле умер, Бетанкур унаследовала компанию, а после выхода на биржу осталась ее крупнейшим акционером.

Унаследовав косметическую империю от своего отца в 1957 году, она принимала активное участие в её управлении, вплоть до 2011 года. Тогда врачи диагностировали у пожилой женщины старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера. На основании медицинских заключений, суд признал Лилиан Беттанкур недееспособной и передал её под опеку семьи.

Сама миллиардерша не соглашалась с диагнозом и всячески противилась решению суда, не желая передавать бразды правления дочери, с которой у неё был многолетний конфликт.

В 2010 году имя Беттанкур оказывалось в центре политического скандала. По версии следствия, экс-президент Франции Николя Саркози получал от наследницы империи L`Oreal деньги для своей предвыборной кампании.

Через три года дело закрыли в связи с недоказанностью обвинений.

Позже Беттанкур выступила уже в качестве пострадавшей: иск был подан против дворецкого, работавшего в ее доме, и против нескольких журналистов, которых обвиняли в незаконной прослушке разговоров миллионерши.

Журнал Forbes оценивает состояние Лилиан Беттанкур почти в 40 миллиардов долларов. В рейтинге самых богатых людей мира она занимает 14 строчку.