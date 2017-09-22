Проект по обезвреживанию объектов уранового наследия будет финансировать Европейский союз.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейская комиссия, Европейский банк реконструкции и развития, а также ряд других партнеров объединят усилия, чтобы обезвредить объекты уранового наследия в Центральной Азии. Соответствующее соглашение подписано в Вене «на полях» 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Добыча и производство урана осуществлялись в странах Центральной Азии с середины 40-х и вплоть до 90-х годов прошлого столетия. В те времена не всегда задумывались о безопасном захоронении отходов такого процесса. В результате – радиоактивные и токсичные материалы, а также заброшенные шахты и объекты инфраструктуры сегодня представляют опасность для окружающей среды и здоровья населения», - передает Центр новостей ООН.

План предусматривает последовательные, эффективные и экономичные меры по обезвреживанию таких объектов и захоронений. На церемонии подписания в Вене присутствовали представители Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

«Наши усилия направлены на защиту окружающей среды и здоровья настоящего и будущего поколений местных жителей», - заявил в своем выступлении заместитель Генерального директора МАГАТЭ, руководитель Департамента ядерной и физической ядерной безопасности Хуан Карлос Лентихо. Финансирование проекта взял на себя Евросоюз.

В минувшую среду президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН напомнил всему миру об опасности урановых хвостохранилищ, которые остались со времен Советского Союза и представляют потенциальную угрозу для всего региона.

«Общеизвестно, что ряд крупных урановых хвостохранилищ, как в Кыргызстане, так и в других странах Центральноазиатского региона, расположены в непосредственной близости к рекам и водным источникам. В случае возможных аварий на хвостохранилищах, загрязнение рек региона высокотоксичными отходами может привести к крупномасштабным экологическим и гуманитарным бедствиям, что поставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, а также социально-экономическое развитие всех государств Центральной Азии», - заявил президент.

Глава Кыргызстана предложил принять новую резолюцию ООН по проблемам уранового наследия в Центральной Азии.