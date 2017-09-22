Президент Таджикистана встретился в Нью-Йорке с американскими предпринимателями. Встреча прошла в рамках участия Эмомали Рахмона на мероприятиях высокого уровня Организации Объединенных Наций.

Эмомали Рахмон в своем выступлении, подчеркнув заинтересованность Таджикистана в добрых и всесторонних связях с США, назвал встречу важным средством расширения межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента РТ.

Упомянув о договорно-правовой базе межгосударственных отношений РТ и США, состоящей из более 30 документов, Эмомали Рахмон привлёк внимание предпринимательских и торговых кругов Америки к финансированию и вложению прямых инвестиций в экономику, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, дорожно-транспортную и энергетическую инфраструктуру, связь, строительство, туризм Таджикистана.

Было подчёркнуто, что правительство Таджикистана последовательно принимает необходимые меры для ещё большего улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, на этой основе законодательство страны в торгово-экономическом направлении приведено в соответствие с международными нормами, что также обеспечивает гарантию защиты инвесторов.

Также было подчёркнуто повышение международной позиции Таджикистана в плане регистрации бизнеса, налогообложения, доступа к кредитам и мировой торговле. В качестве примера было отмечено то, что Таджикистан в рейтинге «Продвижение бизнеса» Всемирного банка трижды входил в десятку стран лидеров-реформаторов, улучил позиции среди 136 стран. Также, президент подчеркнул, что Таджикистан включен в число стран, где сфера туризма находится на стадии развития, и что наша республика входит в число 10 привлекательных для туристов стран.

На встрече прозвучал призыв к предпринимательским и торговым кругам США развивать двусторонние взаимовыгодные связи, делать твёрдые шаги для вхождения в экономику нашей развивающейся страны, вносить вклад в процесс ещё большего развития и расширения торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Америки.

Президент Таджикистана после встречи с деловыми кругами США принял вице-президента - Исполнительного директора компании «Дженерал Электрик» Америки в СНГ Рональда Поллетта.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества сторон в сфере гидроэнергетики, строительства ЛЭП.

Эмомали Рахмон в Нью-Йорке принял участие и выступил на 4-ом заседании панели высокого уровня по вопросам воды, в работе которой также приняли участия Генсек ООН, президент Всемирного банка.