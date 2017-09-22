АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 22 сентября в гостинице «Серена» пройдет последний день фотовыставки работ Анисы Сабири. Вход свободный

- 22 сентября в Молодежном театре состоится спектакль «Киоджинские перепалки». Начало в 13 часов

- 22 сентября в театре оперы и балета состоится показ оперетты в трех действиях «Рудаки». Начало в 16 часов

- 22 сентября команда КВН Сборная Таджикистана в игре КВН. Выступление состоится в здании «Планета КВН» в Москве. Начало в 19 часов

- 22 сентября в Таджикской Государственной филармонии состоится Фестиваль незрячих талантов, приуроченный к Году молодежи

- 22 сентября юношеская сборная Таджикистана в отборе чемпионата Азии-2018 проведет матч с аутсайдером группы командой Мальдив. Встреча пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 19:00 часов.

- 22 сентября в рамках Международного кинофорума стран СНГ «Минск-2017» состоится показ таджикской киноленты «Сон обезьяны». Показ состоится в Доме Москвы в Минске. Начало в 18 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 СЕНТЯБРЯ

День Рудаки

1961 - Вошел в строй и выдал первую продукцию Душанбинский домостроительный комбинат.

1991 – В Душанбе в ходе 14-дневного митинга снесен памятник В.И.Ленину, приостановлена деятельность Коммунистической партии Таджикистана.

2007 - В Душанбе открылась первая в РТ электронная библиотека.

2009 - В Таджикистане отметили День Рудаки.

2010 – Начало спецоперации в Раште по ликвидации вооруженных бандформирований.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 СЕНТЯБРЯ

1937 – Родился ученый-литературовед Джура Бакозода

1940 – Родился доктор филологических наук, профессор Асадулло Саъдуллоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м небольшой снег). Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.