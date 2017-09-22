Недавно в Сеуле прошел 51-й чемпионат Азии по бодибилдингу и фитнесу. Здесь собрались самые сильные бодибилдеры из 40 стран. На турнире выступил чемпион Таджикистана и чемпион Азии 2014 года Хуршед Толибов, который занял пятое место. На чемпионате он выступал в весе 75 килограмм, это на 10 кг больше его весовой категории.

- Я даже не ожидал, что попаду в финал, потому что соперники были очень серьезные. Я сам был в шоке, когда вышел в финал, - говорит Хуршед.

- С каждым годом соперники лучше и лучше, выиграть медаль не так-то просто, - говорит его тренер Олим Парпиев. – Но и Хуршед за это время прибавил, в основном в качестве и сечении мышц. Считаю, это достойный результат – войти в топ-5 лучших в Азии».

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По словам Олима Парпиева, падать духом не стоит, а надо развиваться дальше.

- Хуршед получил огромный опыт выступления на таком высоком уровне, нужно продолжать работать над своим развитием, - уверен он.

В бодибилдинге судьи оценивают мускулатуру участников соревнований на основании таких критериев, как объем, эстетичность пропорций, симметрия и сбалансированность, а также определяют культуриста с наиболее совершенным телом.

Соревнования состоят из трех туров. В первом из них спортсмен позирует перед судьями и публикой в свободном выступлении под музыку. Во втором туре атлет демонстрирует две позы – вид спереди и вид сзади. А третий тур состоит из семи обязательных поз: двойной бицепс спереди, широчайшая мышца спереди, бицепс сбоку, двойной бицепс сзади, широчайшая мышца сзади, трицепс и пресс - бедро.

- Хуршед, когда ты начал заниматься бодибилдингом?

- Бодибилдингом я занимаюсь уже на протяжении более 12 лет, сначала любительским видом, потом, с 2011 года, начал заниматься профессионально. Раньше также занимался борьбой, кикбоксингом, плаванием, легкой атлетикой, тхэквондо, есть красный пояс. С 2009 года я бывал на соревнованиях в качестве зрителя. В 2011 году сам решил выступить. Тогда я в первом же своем выступлении стал чемпионом в своем весе, а также абсолютным чемпионом.

- Каково быть чемпионом Азии?

- Когда в 2014-м среди представителей 30 стран я занял первое место, не могу передать словами мои чувства. Это и радость, и гордость. Интенсивные тренировки, питание, спонсорская поддержка – все это в совокупности привело к результату. Путь к успеху был трудным, и самым сложным было найти спонсоров.

- На протяжении нескольких лет ты занимаешь места в первой пятерке на чемпионатах Азии. Благодаря чему это стало возможным?

- Благодаря работе своего наставника, упорным тренировкам и большому стремлению. Нам уже пора было не просто приехать на чемпионат и выступить, а реально побороться за призовое место. Показать, что и таджикистанец может достойно представить свою страну на соревнованиях столь высокого уровня. Соперники сильны, и среди них неоднократные победители и призеры крупных турниров. И это вдвойне приятно, что составляю им конкуренцию.

В дальнейшем буду стараться делать все, что зависит от меня. Главное, чтобы была поддержка. Без нее достичь высокого результата практически нереально. Подготовка состоит из многих нюансов, и на все нужна приличная сумма денег.

- Что еще важно для успешного выступления?

- Большую роль играет так называемая стратегия подготовки. У нас, как и во многих видах спорта, есть межсезонье, предсоревновательный, соревновательный и послесоревновательный периоды. В каждом из них своя особая стратегия. В межсезонье у атлета есть один план, перед соревнованиями в него вносятся коррективы и атлет работает уже в другом направлении. В частности, уменьшается количество углеводов и увеличивается число белков. Плюс режим, витаминизация и еще несколько секретов. Каждый атлет – индивидуальность, и то, что подойдет одному, может пойти во вред другому. Так что у всех своя формула успеха.

- Позирование на соревнованиях играет большую роль. Хуршед, как ты подбираешь музыку для своей программы?

- Действительно, позирование зачастую может сыграть главную роль, оно может оказать серьезное влияние на итоговое решение судей. Поэтому к нему я отношусь очень серьезно. Всю свою программу делаю сам, музыку подбираю по душе. Репетирую свое выступление по несколько раз. При этом даже мой тренер не знал о ней перед соревнованиями, увидел мое выступление только на чемпионате.

- На этом сезон еще не завершен. Впереди чемпионат мира. Планируется ли участие в этих соревнованиях?

- Чемпионат мира - 2017 пройдет в ноябре в Монголии. На нем конкуренция намного выше по сравнению с чемпионатом Азии, поэтому выиграть медаль достаточно сложно. Сейчас немного отдохну, а затем начну подготовку к этим соревнованиям. Но участие будет зависеть от финансовой поддержки. Все упирается в деньги, и если удастся изыскать средства, то обязательно выступлю. Моя мечта – стать чемпионом мира. Хотя сделать это будет не так-то просто. Ничего невозможного нет, я всегда стремлюсь к самым высоким результатам и не отступлю от своей цели – выиграть золото мирового чемпионата.