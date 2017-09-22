Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летней Олимпиады-2020 в Токио пять новых видов спорта. Среди них каратэ и скалолазание, в которых у Таджикистана есть шансы побороться за путевки.

Члены МОК на 129-й сессии высказались за включение пяти новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг, никто не голосовал против. Включение данных видов добавит в программу Игр 18 событий, участие в которых примут 474 спортсмена. На бейсбол/софтбол, серфинг и скейтбординг Таджикистан, конечно, рассчитывать не сможет, но вот каратэ и скалолазание у нас есть.

Каратэ давно рассчитывает на включение в олимпийскую программу на постоянной основе, но никак не могло этого добиться. Всерьез рассматривался вопрос включения каратэ в программу Игр Лондона в 2012 году, но на голосовании комиссии МОК этот вопрос не прошел. Главными причинами, почему каратэ до сих пор ни разу не было представлено на Олимпиадах, является запредельно высокий травматизм и - что, пожалуй, более важно - наличие слишком большого количества различных самодостаточных федераций, не объединенных под одной эгидой. Тем не менее, МОК в 2015 году признал эту борьбу официальным олимпийским видом спорта, а теперь дал санкцию на введение его в программу Игр-2020.

Есть ли у таджикистанцев шанс попасть на Олимпиаду-2020?

«У нас есть хорошие спортсмены в каратэ WKF, которое и будет представлено в Олимпиаде, часто показываем результаты на мировой арене, - сказал тренер Вадим Джо-Чун-Си. – Думаю, шансы у нас будут. Не утихают возгласы каратистов, которые обсуждают новые олимпийские категории, определенные Всемирной федерацией каратэ. По предварительной информации, на сегодняшний день установлены следующие восемь категорий: индивидуальное мужское ката; индивидуальное женское ката; индивидуальное мужское кумитэ до 67 кг; индивидуальное мужское кумитэ до 75 кг; индивидуальное мужское кумитэ свыше 75 кг; индивидуальное женское кумитэ до 55 кг; индивидуальное женское кумитэ до 61 кг; индивидуальное женское кумитэ свыше 61 кг. В каждой категории смогут состязаться 10 лучших спортсменов мира. По предварительным данным, 4 места из 10 получат лидеры рейтинга WKF. Одно место будет за представителями Японии - страны-хозяйки Олимпиады. Еще три участника каждой категории будут определены на квалификационных турнирах. Оставшиеся два места в каждой категории будут определяться по рейтингу от каждого континента: 2 участника от Океании, 6 участников от Африки, 4 участника от Панамерики, 2 участника от Азии, 2 участника от Европы.

Нужно набирать рейтинг, участвуя в престижных турнирах. Думаю, лицензии для нашего региона будут разыграны на чемпионате Азии и Азиатских играх. Каковы наши шансы? Они есть, будем прикладывать все усилия, чтобы побороться за лицензии Олимпиады».

«Наконец-то каратэ стал олимпийским видом спорта, - сказал другой специалист в области каратэ, Бахром Хамидов. - Все поклонники этого вида просто счастливы. Даже многие, кто бросил спорт, обратно вернулись, и с энтузиазмом начали работать. В данное время в Таджикистане функционируют несколько организаций, которые занимаются каратэ: Центр развития шотокан-СКИФ каратэ-до РТ, Федерации каратэ-до РТ, Федерация каратэ-до и годзю-рю РТ, Федерация шотокан каратэ-до РТ и еще несколько клубов.

Мы на пороге Олимпиады-2020, которая пройдет на Родине каратэ-до - Японии. Таджикистан ждет от своих каратистов результаты. Но с такой внутренней атмосферой трудно предугадать получат ли лицензии наши спортсмены. Причина в том, что именно каратэ-до (WKF) признан олимпийским видом. И, по мнению некоторых, только представители Федерации каратэ-до РТ могут выступать на Олимпиаде. А в чем разница между WKF и другими организациями, которые тоже занимаются каратэ-до? Почему Федерация каратэ-до имеет право выступать на Олимпиаде, а другие организации нет? Поясню: WKF – это организация, которая создана на базе четырех направлений каратэ-до: шотокан, сито-рю, годзю-рю, вадорю. Все программы WKF от азов до черного пояса основаны на базе этих четырех направлений. WKF не может существовать без традиционного каратэ-до, но традиционные виды могут существовать без WKF. Исходя из этого, если нет традиционных видов каратэ-до, нет и WKF.

Я думаю, если мы действительно хотим повысить уровень каратэ-до в республике, завоевать путевки на Олимпиаду, то стоит крепко сотрудничать с традиционными стилевыми школами каратэ-до. Чем больше повышается уровень специалистов по традициям, тем повышается уровень и WKF. Федерация каратэ-до РТ должна тесно сотрудничать с другими организациями, все вместе должны найти общий язык и делегировать на отборочные турниры Олимпиады сильных каратистов, причем, со всех стилей».

Таджикскому скалолазанию нужна серьезная поддержка

Спортивное скалолазание также давно пытается стать олимпийским видом спорта. Еще в 1995 году МОК официально признал международную федерацию UIAA, на тот момент управлявшую этим видом спорта. В 2002 году UIAA сделала досье для включения скалолазания в программу Олимпиады в Турине — тогда этот вид спорта воспринимался скорее как зимний. Этого не произошло, а в 2007 году появилась Международная федерация спортивного скалолазания, объединившая под своей эгидой 68 стран мира.

В Душанбе секция функционирует на базе республиканской школы высшего мастерства по водным видам спорта. Тренируются более 80 человек, среди которых 10 девушек. Навыкам обучают мастера по этому виду спорта. Спортсмены активно принимают участие в республиканских соревнованиях.

Как рассказала тренер Елена Логинова, решение о включении скалолазания в Олимпиаду должно придать новый импульс развитию этого вида спорта у нас в стране. «Конечно, я очень позитивно восприняла новость о том, что скалолазание вошло в программу Олимпийских игр, - сказала тренер. – Долгое время наш вид спорта стоял в очереди на включение в олимпийскую семью. Затем некоторое время этот вопрос был на стадии рассмотрения и вот теперь, наконец, определен год, когда скалолазание включено в программу Игр. Это решение историческое, оно придаст новый импульс развитию скалолазания, в частности, в нашей стране. В Токио будет разыграно два комплекта медалей – мужской и женский. Конечно, у нас есть шансы побороться за путевки, но для этого нужно много внимания уделять тренировочному процессу, сборам, соревнованиям. Оказывать серьезную поддержку спортсменам, которые бы могли принести нам лицензии».